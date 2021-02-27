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    ЦСКА поздравил Семака с днем рождения

    Сегодня, 27 февраля, главному тренеру «Зенита» Сергею Семаку исполнилось 45 лет.

    С днем рождения его поздравил не только петербургский клуб, но и ЦСКА.

    Будучи футболистом, Семак выступал за московскую команду с 1994 по 2004 год.

    «Поздравляем с 45-летием экс-капитана армейцев Сергея Семака!» – говорится в публикации ЦСКА в твиттере.

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    Источник: Официальный твиттер ЦСКА

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    Сегодня, 15:36
    Комментарии1
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      Рейтинг: +818

      Радио1000шумеров 25 минут назад

      Да, Семак классный игрочила был, присоединяюсь к поздравлениям.

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