ЦСКА поздравил Семака с днем рождения

Сегодня, 27 февраля, главному тренеру «Зенита» Сергею Семаку исполнилось 45 лет.

С днем рождения его поздравил не только петербургский клуб, но и ЦСКА.

Будучи футболистом, Семак выступал за московскую команду с 1994 по 2004 год.

«Поздравляем с 45-летием экс-капитана армейцев Сергея Семака!» – говорится в публикации ЦСКА в твиттере.