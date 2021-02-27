ЦСКА поздравил Семака с днем рождения

Да, Семак классный игрочила был, присоединяюсь к поздравлениям.
Сегодня, 27 февраля, главному тренеру «Зенита» Сергею Семаку исполнилось 45 лет.
С днем рождения его поздравил не только петербургский клуб, но и ЦСКА.
Будучи футболистом, Семак выступал за московскую команду с 1994 по 2004 год.
«Поздравляем с 45-летием экс-капитана армейцев Сергея Семака!» – говорится в публикации ЦСКА в твиттере.
Поздравляем с 45-летием экс-капитана армейцев Сергея Семака! pic.twitter.com/Uv4qTArNdI— ПФК ЦСКА Москва (@pfc_cska) February 27, 2021