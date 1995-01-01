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    Нагельсман заинтересован в работе в «Тоттенхэме»

    Главный тренер «РБ Лейпциг» Юлиан Нагельсман готов возглавить «Тоттенхэм».

    По информации журналиста Кристиана Фалька, 33-летнему специалисту интересна возможность поработать в лондонском клубе.

    • Сейчас «Тоттенхэм» тренирует Жозе Моуринью.
    • Команда идет на девятом месте в АПЛ.
    • Нагельсман связан с «РБ Лейцпиг» контрактом до 2023 года.

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    Источник: Твиттер Кристиана Фалька

    Глава футбольного отдела издания Sport Bild. Аудитория в твиттере - 250 тысяч подписчиков.

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    Сегодня, 09:41
    Комментарии1
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      Рейтинг: +11336

      Cules2013 36 минут назад

      Шота не верицца... Нафига ему ТТХ, если Лейпциг сейчас сильнее и в игровом смысле, и как проект. Если уходить, то туда, где можно развиваться.

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