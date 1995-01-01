Нагельсман заинтересован в работе в «Тоттенхэме»

Шота не верицца... Нафига ему ТТХ, если Лейпциг сейчас сильнее и в игровом смысле, и как проект. Если уходить, то туда, где можно развиваться.
Главный тренер «РБ Лейпциг» Юлиан Нагельсман готов возглавить «Тоттенхэм».
По информации журналиста Кристиана Фалька, 33-летнему специалисту интересна возможность поработать в лондонском клубе.
- Сейчас «Тоттенхэм» тренирует Жозе Моуринью.
- Команда идет на девятом месте в АПЛ.
- Нагельсман связан с «РБ Лейцпиг» контрактом до 2023 года.
Источник: Твиттер Кристиана Фалька
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