Авторизация

Войдите на сайт, чтобы оценить посты и коментарии

Забыли пароль?
Зарегистрироваться

Войти как пользоавтель:

Регистрация
Регистрируясь на сайте, вы принимаете
условия Пользовательского соглашения.
Сброс пароля

Введите ваш ник на сайте
Телеграм-канал
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    3
    теста для вас
    1 Тест: угадай футболиста по части имени
    Тест: угадай футболиста по части имени
    2 Тест: что вы знаете о легендарной серии Акинфеева?
    Тест: что вы знаете о легендарной серии Акинфеева?
    3 Тест: угадай внезапного чемпиона
    Тест: угадай внезапного чемпиона

    «Отмучались, болезные». Геркус – о клубах РПЛ в еврокубках

    Бывший президент «Локомотива» Илья Геркус прокомментировал игру российских клубов в еврокубках после вылета «Краснодара» из Лиги Европы.

    «Отмучались, болезные. Закончили наш бесславный евросезон», – написал Геркус в твиттере.

    • «Краснодар» уступил загребскому «Динамо» по сумме двух встреч – 2:4.
    • Российские клубы одержали одну победу в 26 матчах основной стадии еврокубков в этом сезоне.

    Уткин: «Мы аппендикс, рыночный накопительный аппендикс. «Загреб» сильнее нас»

    Новый проект о спорте от команды «Бомбардира»: главные темы, лучшие сюжеты – и ничего лишнего

    Источник: твиттер Ильи Геркуса

    Нашли опечатку?
    Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

    Сегодня, 12:41
    Комментарии12
    ...
    • ...
      Рейтинг: +4198

      mamba9090909 9 минут назад

      Отряхнулись и с осени начнём всё заново.

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +19272

      bset 47 минут назад

      У Краснодара просто мало опыта. А мы все давние участники еврокубков и прекрасно знаем, что надо не на еврокубки время тратить, а сосредотачивать свои силы на РПЛ. Надеюсь, в следующем сезоне краснодарцы будут умнее и не будут пытаться прорваться в весеннюю стадию. А еще лучше в отборе слить и сразу все силы на нашу топ-лигу. А Европа еще к нам приползет на коленях, когда поймет, что она потеряла.

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +366

      Узб@гоеный 1 час назад

      Свиньям и мучится не приходится. В те редкие года выходят и сразу антирекорды ставят.

      5
      Ответить
      ...
      Рейтинг: -36

      мамаша аларма > Узб@гоеный 1 час назад

      беги минусуй дешевка

      -1
      Ответить
      ...
      Рейтинг: -36

      мамаша аларма > Узб@гоеный 1 час назад

      мне на ваши минусы терпилы зенета насрать хахахахах девочки бедные думают минусами этими напугали меня хахахахха терпилы.да мне по **** на вас животные я вам подохнуть желаю выродкам

      -1
      Ответить
      ...
      Рейтинг: -36

      мамаша аларма > Узб@гоеный 1 час назад

      такое существо на этом сайте я 100% один который ********* создал тут 20 акков и сидит больная дура .жалко что такие как ты в нашей стране живут поэтому дураками и называют вас

      0
      Ответить
      ...
      Рейтинг: -36

      мамаша аларма > Узб@гоеный 1 час назад

      жалко твою мамку что тебя родила

      0
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +1633

      Алехсбургер. > Узб@гоеный 42 минуты назад

      Опасность снизу умиляет..))

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: -36

      мамаша аларма 1 час назад

      и не говори зенет саныйй вообще все поимели кому не лень эту газпромовскую помойку

      -2
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +1015

      кто там 1 час назад

      Считаю всех участников данного позора нужно отстранить от участия в ЕК на следующий сезон вне зависимости от их итогового положения в таблице, разве что кроме Краснодара. Считаю что тот же Ростов хоть и не будет всех там рвать, но будут рвать себе задницы на поле за свою страну в отличии от задравшихся московских и питерской команд, которым на свою честь и страну насрать, главное что в лч попали, а там все сольём что бы повторить.

      0
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +11577

      JTherry > кто там 1 час назад

      а что так избирательно собираешься "отстранять от участия в ЕК"? и про какую "честь страны" ты пишешь, если во всех клубах полно легионеров, которым на нее - наплевать...?

      0
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +1604

      Nevsky_RU > кто там 21 минуту назад

      ЛИГА ЕВРОПЫ (2020/2021)
      Квалификация, 3 раунд
      24 сентября, четверг 19:30 Ростов 1:2 Маккаби

      Ростову самому ничего рвать не надо, им точно так же второсортные команды всё порвут, и рты и жопы.

      Проблема не в столичных клубах, и даже не в лиге. Зри шире, проблема в самой стране в целом, в системе. В спорте почти везде провалы. А если еще шире - танки не попадают, ракеты не летают, заводы закрываются и т.д.

      0
      Ответить
    Партнеры
    Рейтинг пользователей
    #1
    sv1969
    98853
    #2
    zigbert
    83141
    #3
    Рубик Докоян
    77180
    #4
    Zenit-84
    76976
    #5
    insider_retro
    66038
    Все
    • Читайте нас: 
    • Рейтинг@Mail.ru