Отряхнулись и с осени начнём всё заново.
Бывший президент «Локомотива» Илья Геркус прокомментировал игру российских клубов в еврокубках после вылета «Краснодара» из Лиги Европы.
«Отмучались, болезные. Закончили наш бесславный евросезон», – написал Геркус в твиттере.
- «Краснодар» уступил загребскому «Динамо» по сумме двух встреч – 2:4.
- Российские клубы одержали одну победу в 26 матчах основной стадии еврокубков в этом сезоне.
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