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    «Спартак» готов отдать Бакаева в аренду с обязательством выкупа

    Управляющий директор «Спартака» Евгений Мележиков рассказал, на каких условиях клуб может покинуть полузащитник Зелимхан Бакаев.

    – Сейчас развивается ситуация с Бакаевым. Вы сказали, что «Динамо» предложило 5 млн евро. Это хорошие деньги за футболиста, у которого через год закончится контракт. Почему вы отказали?

    – По двум причинам. Во-первых, главный тренер рассчитывает на Бакаева. Сколько у него игрового времени – это другое дело, но на Бакаева мы рассчитываем.

    Клуб имеет определенные виды на Зелимхана и планирует разговаривать с ним о будущем в самое ближайшее время. Во-вторых, сумма в 5 миллионов нас просто не устроила.

    – А какая устроила бы?

    – Давайте об этом уже не будем говорить. Мы сделали предложение, они отказались. Они делают второе предложение, мы опять отвечаем отказом. В данном случае немножко пока не получается.

    Тем более что речь идет не о трансфере, а об аренде с правом выкупа. По их мнению – с правом выкупа, а мы готовы разговаривать только при условии обязательного выкупа.

    – То есть, 5 миллионов – это выкуп?

    – Да, право выкупа, которое хотело «Динамо». Мы ответили отказом. Мы готовы разговаривать, если это будет конструктивно. Я еще не разговаривал с игроком, с его агентами. Может быть, игрок хочет уйти. Надо разговаривать с главным тренером.

    • Бакаев в текущем сезоне провел за «Спартак» 21 матч, забил один гол и сделал семь ассистов.
    • По информации «СЭ», клуб готов продать хавбека за 12 миллионов евро.

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    Источник: Ютуб-канал Сергея Егорова

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    Сегодня, 20:52
    Комментарии6
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      Рейтинг: +10

      SpartakFirst064 45 минут назад

      Эх Зарема,Зарема,хватит уже чудить,Гулиева заявляют,Бакаева на выход,Бакаев себя ещё должен показать,по крайне мере лучше Гулиева,,,,

      0
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      Рейтинг: +26689

      oyabun 1 час назад

      Как то рано парня списали. Да, у него неудачный период, но не стоит забывать КАК он играл за Спартак, как забивал и вел за собой. Зелимхан всей душой красно-белый и ему просто нужно доверие команды и тренера. Пусть работает и всё у него получится.

      5
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      Рейтинг: +17332

      slavutiq70 > oyabun 1 час назад

      Согласен,да и дождаться наверное нужно уже когда будет новый тренер , пускай тогда и решают с Зелимханом,,,

      4
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      Рейтинг: +1915

      Бриг 1 час назад

      Недавно главной звездой был. Что творится в этом клубе? Хоть один москвич там играет, хоть в молодежке?

      0
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      Рейтинг: +20199

      DOCTOR PENALTY 2 часа назад

      Мележиков, очнись! Подписывай бегом документы, больше такого шанса не будет.

      1
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      Рейтинг: +4971

      Томик 2 часа назад

      Есть ещё два с половиной часа. НЕ ОПУСКАЙТЕ РУКИ!

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