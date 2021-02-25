Введите ваш ник на сайте
Главная
Меню
РПЛ ФНЛ Матчи Новости Конкурс прогнозов
Нотифаи
Бонусы букмекеров Новости Календарь Турниры Трансляции Статьи Конкурс прогнозов Прогнозы на футбол Рейтинг букмекеров Трансферы Рейтинг ФИФА Рейтинг УЕФА
РПЛ 2026/2027 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ FONBET Кубок России PARI Первая лига Лига чемпионов Лига Европы Лига конференций АПЛ Примера Серия А Бундеслига Лига 1 Саудовская Аравия 2 лига. «Золото» 2 лига. «Серебро» 2 лига. Группа 1 2 лига. Группа 2 2 лига. Группа 3 2 лига. Группа 4 МФЛ Украина Казахстан Беларусь Турция МЛС Португалия Нидерланды Бразилия Все турниры
Спартак Зенит ЦСКА Локомотив Динамо Краснодар Реал Барселона Манчестер Сити Ливерпуль Манчестер Юнайтед Арсенал Бавария ПСЖ Челси Все команды
Сафонов Батраков Месси Роналду Мбаппе Головин Миранчук Все игроки
Рейтинг пользователей Наш бот О нас
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов
  • Главная
  • Новости
  • «Спартак» готов отдать Бакаева в аренду с обязательством выкупа

«Спартак» готов отдать Бакаева в аренду с обязательством выкупа

25 февраля 2021, 20:52
7

Управляющий директор «Спартака» Евгений Мележиков рассказал, на каких условиях клуб может покинуть полузащитник Зелимхан Бакаев.

– Сейчас развивается ситуация с Бакаевым. Вы сказали, что «Динамо» предложило 5 млн евро. Это хорошие деньги за футболиста, у которого через год закончится контракт. Почему вы отказали?

– По двум причинам. Во-первых, главный тренер рассчитывает на Бакаева. Сколько у него игрового времени – это другое дело, но на Бакаева мы рассчитываем.

Клуб имеет определенные виды на Зелимхана и планирует разговаривать с ним о будущем в самое ближайшее время. Во-вторых, сумма в 5 миллионов нас просто не устроила.

– А какая устроила бы?

– Давайте об этом уже не будем говорить. Мы сделали предложение, они отказались. Они делают второе предложение, мы опять отвечаем отказом. В данном случае немножко пока не получается.

Тем более что речь идет не о трансфере, а об аренде с правом выкупа. По их мнению – с правом выкупа, а мы готовы разговаривать только при условии обязательного выкупа.

– То есть, 5 миллионов – это выкуп?

– Да, право выкупа, которое хотело «Динамо». Мы ответили отказом. Мы готовы разговаривать, если это будет конструктивно. Я еще не разговаривал с игроком, с его агентами. Может быть, игрок хочет уйти. Надо разговаривать с главным тренером.

  • Бакаев в текущем сезоне провел за «Спартак» 21 матч, забил один гол и сделал семь ассистов.
  • По информации «СЭ», клуб готов продать хавбека за 12 миллионов евро.

Источник: Ютуб-канал Сергея Егорова
Россия. Премьер-лига Спартак Бакаев Зелимхан
Комментарии (7)
Популярные
Новые
Первые
Будьте дружелюбны и вежливы. Спасибо!
Отправить
Томик
1614277186
Есть ещё два с половиной часа. НЕ ОПУСКАЙТЕ РУКИ!
Ответить
DOCTOR PENALTY
1614277804
Мележиков, очнись! Подписывай бегом документы, больше такого шанса не будет.
Ответить
Бриг
1614279551
Недавно главной звездой был. Что творится в этом клубе? Хоть один москвич там играет, хоть в молодежке?
Ответить
oyabun
1614279565
Как то рано парня списали. Да, у него неудачный период, но не стоит забывать КАК он играл за Спартак, как забивал и вел за собой. Зелимхан всей душой красно-белый и ему просто нужно доверие команды и тренера. Пусть работает и всё у него получится.
Ответить
SpartakFirst064
1614282703
Эх Зарема,Зарема,хватит уже чудить,Гулиева заявляют,Бакаева на выход,Бакаев себя ещё должен показать,по крайне мере лучше Гулиева,,,,
Ответить
Play
1614310451
Бакаев великолепный игрок, и ещё даже части своего потенциала не раскрыл, его позицию отдали Ларссону, начали использовать его где попало, вот и результат такой. От Зелимхана жду возвращения и снова отличной игры, пока не пришёл новый тренер, отпускать его однозначно нельзя.
Ответить
Главные новости
Гендиректор «Ростова» объяснил финансовые проблемы клуба
11:50
«Ливерпуль» повторит свой трансферный рекорд
11:41
Аршавин назвал игрока «Краснодара» без слабых мест – это не Кордоба
11:03
1
Галактионов назвал два требования для новичков «Локомотива»
10:40
4
Луис Энрике сделал заявление после трех подряд матчей «ПСЖ» без побед
10:29
2
Самый дорогой футболист «Милана» объявил об уходе из клуба
09:58
7
Роналдо выбыл на полтора месяца
09:48
Хиддинк отреагировал на слова президента УЕФА о снятии бана с России
09:36
3
Фото«Астон Вилла» совершила рекордный трансфер
08:45
1
Аршавин сказал, что подкосило «Зенит» на старте нового сезона
08:30
12
Все новости
Все новости
Где смотреть матч «Рубин» – «Динамо Мх»: во сколько прямая трансляция: 30 августа 2026
11:18
Где смотреть матч «Спартак» – «Оренбург»: во сколько прямая трансляция: 30 августа 2026
11:17
Где смотреть матч «Родина» – «Балтика»: во сколько прямая трансляция: 30 августа 2026
11:14
Аленичев прокомментировал переход Батракова в «Галатасарай»
10:16
Роналдо выбыл на полтора месяца
09:48
Хиддинк отреагировал на слова президента УЕФА о снятии бана с России
09:36
3
Овчинников: «Свободу Талалаеву!»
08:59
6
Аршавин сказал, что подкосило «Зенит» на старте нового сезона
08:30
12
Карседо описал Угальде двумя прилагательными
01:35
1
«Бешикташ» не оставляет попыток купить Кисляка
01:28
1
Игрок «Акрона» – о травме Кисляка: «Он сам попал на мое колено»
00:53
2
Тренер ЦСКА объяснил обратную замену в матче с «Акроном»
00:32
5
«Зенит» с приключениями добрался до Воронежа
00:11
7
Карседо анонсировал продление контракта с лидером «Спартака»
Вчера, 22:55
6
Игдисамов обратился к игрокам ЦСКА после спасения в матче с «Акроном»
Вчера, 22:39
2
ФотоЛига 1 восхищена сейвом Сафонова
Вчера, 22:25
Кисляк прокомментировал свою травму
Вчера, 22:03
3
Выявлен тренер РПЛ, который «потерял берега»
Вчера, 21:49
3
ФотоСафонов едва не получил курьезную травму на разминке
Вчера, 21:39
1
Потерялся 4-кратный чемпион России в составе «Спартака»
Вчера, 21:20
3
Экс-игрок «Спартака» рассказал, действительно ли Федуна охраняли пулеметчики
Вчера, 21:12
1
Перед Кисляком извинились за нанесенную травму
Вчера, 20:57
Игдисамов прокомментировал спасение ЦСКА в матче с «Акроном»
Вчера, 20:51
9
Мнение тренера «Акрона» об упущенной победе над ЦСКА
Вчера, 20:31
4
Врач ЦСКА прокомментировал травму Кисляка
Вчера, 20:15
РПЛ. ЦСКА спасся в матче с «Акроном» (2:2)
Вчера, 19:56
41
ФотоЦСКА устроил акцию в поддержку Баринова
Вчера, 19:51
1
Гончаренко определил свою самую большую ошибку в ЦСКА
Вчера, 19:25
2
Все новости
Архив О нас Пользовательское соглашение Правила Политика сайта
18+