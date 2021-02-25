«Спартак» готов отдать Бакаева в аренду с обязательством выкупа

Управляющий директор «Спартака» Евгений Мележиков рассказал, на каких условиях клуб может покинуть полузащитник Зелимхан Бакаев.

– Сейчас развивается ситуация с Бакаевым. Вы сказали, что «Динамо» предложило 5 млн евро. Это хорошие деньги за футболиста, у которого через год закончится контракт. Почему вы отказали?

– По двум причинам. Во-первых, главный тренер рассчитывает на Бакаева. Сколько у него игрового времени – это другое дело, но на Бакаева мы рассчитываем.

Клуб имеет определенные виды на Зелимхана и планирует разговаривать с ним о будущем в самое ближайшее время. Во-вторых, сумма в 5 миллионов нас просто не устроила.

– А какая устроила бы?

– Давайте об этом уже не будем говорить. Мы сделали предложение, они отказались. Они делают второе предложение, мы опять отвечаем отказом. В данном случае немножко пока не получается.

Тем более что речь идет не о трансфере, а об аренде с правом выкупа. По их мнению – с правом выкупа, а мы готовы разговаривать только при условии обязательного выкупа.

– То есть, 5 миллионов – это выкуп?

– Да, право выкупа, которое хотело «Динамо». Мы ответили отказом. Мы готовы разговаривать, если это будет конструктивно. Я еще не разговаривал с игроком, с его агентами. Может быть, игрок хочет уйти. Надо разговаривать с главным тренером.