Семин: «Слова Миранчука не значат, что уровень тренировок в России ниже, чем в Европе»

Бывший тренер «Локомотива» Юрий Семин прокомментировал слова полузащитника «Аталанты» Алексея Миранчука, который сравнил тренировки в России и Италии.

«Надо быстрее приспосабливаться к новым реалиям — вот и все. Это не значит, что уровень наших тренировок и футбола ниже, чем в Европе. Просто футболист должен быть готов бороться со всеми сложностями, которые ему встречаются. Как только Алексей окончательно приспособится, он будет чаще играть в основе», — цитирует Семина Sport24.