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  • Семин: «Слова Миранчука не значат, что уровень тренировок в России ниже, чем в Европе»

Семин: «Слова Миранчука не значат, что уровень тренировок в России ниже, чем в Европе»

23 февраля 2021, 17:41
8

Бывший тренер «Локомотива» Юрий Семин прокомментировал слова полузащитника «Аталанты» Алексея Миранчука, который сравнил тренировки в России и Италии.

«Надо быстрее приспосабливаться к новым реалиям — вот и все. Это не значит, что уровень наших тренировок и футбола ниже, чем в Европе. Просто футболист должен быть готов бороться со всеми сложностями, которые ему встречаются. Как только Алексей окончательно приспособится, он будет чаще играть в основе», — цитирует Семина Sport24.

  • Миранчук в 17 матчах за «Аталанту» забил четыре гола и отдал один ассист.

Источник: Sport24
Россия. Премьер-лига Италия. Серия А Аталанта Локомотив Миранчук Алексей Семин Юрий
Комментарии (8)
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Brabus71
1614092469
Опять приспосабливаться, пахать надо... тогда талант не пропадет, а еслм приспосабливаться, то будешь как кокорин
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Вомбат
1614102593
Слова Миранчука может быть и не значат. А вот то, что мы видим по телевизору каждый день, убеждает нас в том, что уровень футбола у нас намного ниже, чем в Италии. А значит и уровень тренировок, скорее всего, тоже.
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PAREVG.
1614105134
Все верно, у нас просто скорости другие, в РПЛ по полю ходят, а там бегают, соответственно и тренировки проходят в высоком темпе., вот Леха и выматывается. Со временем привыкнет...
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Рубинище
1614114113
как раз и значат, и каждый год в еврокубках мы это видим. докатились что за 25 матчей 1победа со скрипом и валидолом..Сёмин видимо так и не понимает из-за чего он в том числе обсерался.. всё таки низкая квалификация тренеров у нас-не умеют и не могут подготовить игроков. а там пахать и пахать приходится - насколько же рпл дно-привыкли только пилить и физрой заниматься за раздутые лички требовать.
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sined1951
1614156600
У нас хромает подготовка футболистов в детских и юношеских командах. Именно там отрабатываются техника и грамотная работа с мячом. А в высшей лиге эти проблемы уже не решить. Там отрабатывается только тактика игры и функциональная готовность. Именно пробелы в юношеском футболе не дают нашим футболистам расти до мирового уровня. Семин в этом не виноват.
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Hektor 84
1614504047
Зато мы считаем по другому. Зачем лепить отмазки? Если наши кривоножки сидят на шее у тренеров, играть не хотят только бабло получать. А там даже на тренировках пахать надо.
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