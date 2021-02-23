Семин: «Слова Миранчука не значат, что уровень тренировок в России ниже, чем в Европе»

Опять приспосабливаться, пахать надо... тогда талант не пропадет, а еслм приспосабливаться, то будешь как кокорин
Бывший тренер «Локомотива» Юрий Семин прокомментировал слова полузащитника «Аталанты» Алексея Миранчука, который сравнил тренировки в России и Италии.
«Надо быстрее приспосабливаться к новым реалиям — вот и все. Это не значит, что уровень наших тренировок и футбола ниже, чем в Европе. Просто футболист должен быть готов бороться со всеми сложностями, которые ему встречаются. Как только Алексей окончательно приспособится, он будет чаще играть в основе», — цитирует Семина Sport24.
- Миранчук в 17 матчах за «Аталанту» забил четыре гола и отдал один ассист.