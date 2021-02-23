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    Семин: «Слова Миранчука не значат, что уровень тренировок в России ниже, чем в Европе»

    Бывший тренер «Локомотива» Юрий Семин прокомментировал слова полузащитника «Аталанты» Алексея Миранчука, который сравнил тренировки в России и Италии.

    «Надо быстрее приспосабливаться к новым реалиям — вот и все. Это не значит, что уровень наших тренировок и футбола ниже, чем в Европе. Просто футболист должен быть готов бороться со всеми сложностями, которые ему встречаются. Как только Алексей окончательно приспособится, он будет чаще играть в основе», — цитирует Семина Sport24.

    • Миранчук в 17 матчах за «Аталанту» забил четыре гола и отдал один ассист.

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    Источник: Sport24

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    Сегодня, 17:41
    Комментарии1
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      Рейтинг: +416

      Brabus71 1 час назад

      Опять приспосабливаться, пахать надо... тогда талант не пропадет, а еслм приспосабливаться, то будешь как кокорин

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