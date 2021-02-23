Sport24: Еременко попросил «Ростов» отпустить его по семейным обстоятельствам

Семья решила домик в лесу Финляндии купить, старый вроде продали.
Стало известно, почему полузащитник «Ростова» Роман Еременко решил расторгнуть контракт с клубом. Стороны близки к договоренности о прекращении сотрудничества.
По информации Sport24, футболист попросил клуб отпустить его по семейным обстоятельствам.
- Еременко выступал за «Ростов» с января 2019 года.
- В 48 матчах он забил десять голов и сделал семь ассистов.
- Контракт между сторонами рассчитан до 2023 года.
- Рыночная стоимость финна – 2 миллиона евро.