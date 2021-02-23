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    Sport24: Еременко попросил «Ростов» отпустить его по семейным обстоятельствам

    Стало известно, почему полузащитник «Ростова» Роман Еременко решил расторгнуть контракт с клубом. Стороны близки к договоренности о прекращении сотрудничества.

    По информации Sport24, футболист попросил клуб отпустить его по семейным обстоятельствам.

    • Еременко выступал за «Ростов» с января 2019 года.
    • В 48 матчах он забил десять голов и сделал семь ассистов.
    • Контракт между сторонами рассчитан до 2023 года.
    • Рыночная стоимость финна – 2 миллиона евро.

    Новый проект о спорте от команды «Бомбардира»: главные темы, лучшие сюжеты – и ничего лишнего

    Источник: Sport24

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    Сегодня, 10:59
    Комментарии2
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    • ...
      Рейтинг: +15729

      vladimir-7 13 минут назад

      Семья решила домик в лесу Финляндии купить, старый вроде продали.

      0
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    • ...
      Рейтинг: +191

      55together 18 минут назад

      Не покурил бы снова...

      0
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