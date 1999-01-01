Авторизация

Войдите на сайт, чтобы оценить посты и коментарии

Забыли пароль?
Зарегистрироваться

Войти как пользоавтель:

Регистрация
Регистрируясь на сайте, вы принимаете
условия Пользовательского соглашения.
Сброс пароля

Введите ваш ник на сайте
Наши соцсети
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    3
    теста для вас
    1 Угадай бывшего футболиста по новой профессии
    Угадай бывшего футболиста по новой профессии
    2 Тест: кто сыграет на Кубке конфедераций?
    Тест: кто сыграет на Кубке конфедераций?
    3 Тест: реальное название клуба или нет?
    Тест: реальное название клуба или нет?

    Express: «Бавария», «ПСЖ» и «Ювентус» – претенденты на Де Хеа

    Вратарь «Манчестер Юнайтед» Давид Де Хеа может сменить команду во время летнего трансферного окна.

    По информации Express, английский клуб готов рассмотреть предложения о продаже испанца, который стал все чаще ошибаться в последние полтора года.

    30-летний голкипер интересен «Баварии», «ПСЖ» и «Ювентусу».

    • В текущем сезоне Де Хеа провел за «МЮ» 28 матчей и пропустил 37 голов.
    • Его контракт с клубом рассчитан до июня 2023 года.
    • Рыночная стоимость игрока – 25 миллионов евро.

    Новый проект о спорте от команды «Бомбардира»: главные темы, лучшие сюжеты – и ничего лишнего

    Источник: Express

    Нашли опечатку?
    Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

    Сегодня, 22:23
    Комментарии1
    ...
    • ...
      Рейтинг: +6672

      Puddle 38 минут назад

      Ага, конечно. Особенно Баварии третьим вратарем. В суперкубках поиграть. гыгыгы

      0
      Ответить
    Партнеры
    Рейтинг пользователей
    #1
    sv1969
    98853
    #2
    zigbert
    82902
    #3
    Рубик Докоян
    77180
    #4
    Zenit-84
    76976
    #5
    insider_retro
    66038
    Все
    • Читайте нас: 
    • Рейтинг@Mail.ru