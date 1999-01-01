Express: «Бавария», «ПСЖ» и «Ювентус» – претенденты на Де Хеа

Ага, конечно. Особенно Баварии третьим вратарем. В суперкубках поиграть. гыгыгы
Вратарь «Манчестер Юнайтед» Давид Де Хеа может сменить команду во время летнего трансферного окна.
По информации Express, английский клуб готов рассмотреть предложения о продаже испанца, который стал все чаще ошибаться в последние полтора года.
30-летний голкипер интересен «Баварии», «ПСЖ» и «Ювентусу».
- В текущем сезоне Де Хеа провел за «МЮ» 28 матчей и пропустил 37 голов.
- Его контракт с клубом рассчитан до июня 2023 года.
- Рыночная стоимость игрока – 25 миллионов евро.