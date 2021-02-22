«ПСЖ» проиграл шесть раз в сезоне Лиги 1 впервые при катарских владельцах

В матче 26-го тура чемпионата Франции «ПСЖ» дома уступил «Монако» со счетом 0:2.
Для парижан это шестое поражение в текущем розыгрыше Лиги 1.
Это худший результат «ПСЖ» с сезона-2010/11, когда команда проиграла восемь раз в чемпионате.
- В мае 2011 года владельцем клуба стал фонд Qatar Sports Investments.
- С тех пор «ПСЖ» выиграл семь из девяти чемпионств.
- Сейчас команда идет третьей в Лиге 1.
«ПСЖ» набрал одно очко в матчах с командами из топ-4 в текущем сезоне Лиги 1
Впервые с сезона-2011/12 «ПСЖ» проиграл одной команде два раза за чемпионат. Это «Монако» Головина
Источник: Opta