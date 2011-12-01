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    «ПСЖ» проиграл шесть раз в сезоне Лиги 1 впервые при катарских владельцах

    В матче 26-го тура чемпионата Франции «ПСЖ» дома уступил «Монако» со счетом 0:2.

    Для парижан это шестое поражение в текущем розыгрыше Лиги 1.

    Это худший результат «ПСЖ» с сезона-2010/11, когда команда проиграла восемь раз в чемпионате.

    • В мае 2011 года владельцем клуба стал фонд Qatar Sports Investments.
    • С тех пор «ПСЖ» выиграл семь из девяти чемпионств.
    • Сейчас команда идет третьей в Лиге 1.

    «ПСЖ» набрал одно очко в матчах с командами из топ-4 в текущем сезоне Лиги 1

    Впервые с сезона-2011/12 «ПСЖ» проиграл одной команде два раза за чемпионат. Это «Монако» Головина

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    Источник: Opta

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    Сегодня, 10:52
    Комментарии1
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      Рейтинг: +954

      Dr.Metal 2 часа назад

      Мотивации им не хватает. Попу рвут под лигу чемпионов. Вот не выиграют чемпионат и сразу напрягутся

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