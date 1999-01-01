Серия А. «Рома» не смогла обыграть «Беневенто», играя в большинстве с 57-й минуты

«Рома» сыграла вничью с «Беневенто» в матче 23-го тура Серии А.

Римский клуб играл в большинстве с 57-й минуты после удаления защитника «Беневенто» Камиля Глика.

Чемпионат Италии. Серия А. 23-й тур

Беневенто – Рома – 0:0

Удаления: Глик (вторая ж.к.), 57 – нет.