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    Агент Рассказова Мижигурскис: «Выйти игроку на новый уровень помешала несостыковка с Тедеско»

    Валериюс Мижигурскис, агент защитника «Арсенала» Николая Рассказова, считает, что у игрока было недопонимание с тренером в «Спартаке». Речь идет о Доменико Тедеско.

    «Травма, несостыковка с тренером. Перед арендой в «Арсенал» он два месяца был не в тренировочном тонусе. «Спартак» летом играл каждые три дня, и его даже не включали в заявку. Получается, он лишь два-три раза в неделю занимался с командой, да и то тренировки были больше восстановительные. После этого в Туле было тяжело. После пары удачных игр бензин закончился.

    А потом выдал несколько плохих туров. После паузы на сборные набрал кондиции. С «Зенитом» стал лучшим игроком матча. Сейчас все сборы отыграл левым защитником. Хорошо получалось, ему нравилось. Но получил травму, восстанавливается», – сказал Мижигурскис.

    • 23-летний Рассказов должен вернуться в «Спартак» из аренды летом.
    • В сезоне РПЛ игрок провел 9 матчей.
    • Трансферная стоимость Рассказова – 1,8 миллиона евро.

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    Источник: «Матч ТВ»

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    Сегодня, 14:55
    Комментарии2
    ...
    • ...
      Рейтинг: +1349

      DMитрий 8 минут назад

      Союз с Аполлоном состыковались, а Рассказов с Тедеско не смог!?

      0
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    • ...
      Рейтинг: +26632

      oyabun 44 минуты назад

      Да хороший же игрок! До сих пор не понимаю, почему он не в Спартаке сейчас? По-любому лучше Маслова.

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