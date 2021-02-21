Агент Рассказова Мижигурскис: «Выйти игроку на новый уровень помешала несостыковка с Тедеско»

Валериюс Мижигурскис, агент защитника «Арсенала» Николая Рассказова, считает, что у игрока было недопонимание с тренером в «Спартаке». Речь идет о Доменико Тедеско.

«Травма, несостыковка с тренером. Перед арендой в «Арсенал» он два месяца был не в тренировочном тонусе. «Спартак» летом играл каждые три дня, и его даже не включали в заявку. Получается, он лишь два-три раза в неделю занимался с командой, да и то тренировки были больше восстановительные. После этого в Туле было тяжело. После пары удачных игр бензин закончился.

А потом выдал несколько плохих туров. После паузы на сборные набрал кондиции. С «Зенитом» стал лучшим игроком матча. Сейчас все сборы отыграл левым защитником. Хорошо получалось, ему нравилось. Но получил травму, восстанавливается», – сказал Мижигурскис.