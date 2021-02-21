Первушин: «Экс-игроки «Тамбова» простили часть долгов»

Бывшие футболисты «Тамбова», обратившиеся в Палату по разрешению споров РФС, простили клубу часть долгов по зарплате. После этого команде разрешили заявлять новых игроков.
«Переговоры с футболистами вели спортивный и генеральный директоры. Да, ребята часть долгов простили. Благодаря этому нам открыли заявку», – сказал главный тренер Сергей Первушин.
- В 17:00 по Москве «Тамбов» начнет кубковый матч против «Локомотива».
- Согласно Transfermarkt, сейчас «Тамбов» располагает 16 футболистами.
- В РПЛ клуб идет последним.
Источник: ютуб-канал «Матч ТВ»