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    Первушин: «Экс-игроки «Тамбова» простили часть долгов»

    Бывшие футболисты «Тамбова», обратившиеся в Палату по разрешению споров РФС, простили клубу часть долгов по зарплате. После этого команде разрешили заявлять новых игроков.

    «Переговоры с футболистами вели спортивный и генеральный директоры. Да, ребята часть долгов простили. Благодаря этому нам открыли заявку», – сказал главный тренер Сергей Первушин.

    • В 17:00 по Москве «Тамбов» начнет кубковый матч против «Локомотива».
    • Согласно Transfermarkt, сейчас «Тамбов» располагает 16 футболистами.
    • В РПЛ клуб идет последним.

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    Источник: ютуб-канал «Матч ТВ»

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