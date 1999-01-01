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    Примера. «Атлетико» уступил «Леванте»; мадридцы выиграли один матч из четырех последних

    «Атлетико» второй раз за неделю сыграл против «Леванте» и вновь не победил, а уступил. Судьбу встречи решил Хосе Моралес.

    Несмотря на поражение, «Атлетико» продолжает лидировать в таблице, отрыв составляет шесть очков.

    «Атлетико» проиграл дома в Примере впервые с декабря 2019 года.

    Чемпионат Испании. Примера. 24-й тур

    Атлетико – Леванте – 0:2 (0:1)

    Голы: 0:1 – Моралес, 30; 0:2 – де Фрутос, 90+5.

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    Новый проект о спорте от команды «Бомбардира»: главные темы, лучшие сюжеты – и ничего лишнего

    Источник: Бомбардир.ру

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    Сегодня, 20:12
    Комментарии1
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      Рейтинг: +11292

      Cules2013 1 час назад

      Кто там говорил, что Атлетико машина по набору очков и игры на результат?
      6 очков от 2 места - такой разрыв можно отыграть.
      Барсе нужно побеждать Кадис.

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