Примера. «Атлетико» уступил «Леванте»; мадридцы выиграли один матч из четырех последних

«Атлетико» второй раз за неделю сыграл против «Леванте» и вновь не победил, а уступил. Судьбу встречи решил Хосе Моралес.

Несмотря на поражение, «Атлетико» продолжает лидировать в таблице, отрыв составляет шесть очков.

«Атлетико» проиграл дома в Примере впервые с декабря 2019 года.

Чемпионат Испании. Примера. 24-й тур

Атлетико – Леванте – 0:2 (0:1)

Голы: 0:1 – Моралес, 30; 0:2 – де Фрутос, 90+5.

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