Примера. «Атлетико» уступил «Леванте»; мадридцы выиграли один матч из четырех последних

Кто там говорил, что Атлетико машина по набору очков и игры на результат?
6 очков от 2 места - такой разрыв можно отыграть.
Барсе нужно побеждать Кадис.
«Атлетико» второй раз за неделю сыграл против «Леванте» и вновь не победил, а уступил. Судьбу встречи решил Хосе Моралес.
Несмотря на поражение, «Атлетико» продолжает лидировать в таблице, отрыв составляет шесть очков.
«Атлетико» проиграл дома в Примере впервые с декабря 2019 года.
Чемпионат Испании. Примера. 24-й тур
Атлетико – Леванте – 0:2 (0:1)
Голы: 0:1 – Моралес, 30; 0:2 – де Фрутос, 90+5.