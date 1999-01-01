Радимов: «Можете меня расстрелять, но пенальти в пользу «Арсенала» ставить было нельзя!»

Главный тренер «Зенита-2» Владислав Радимов не согласен с назначением пенальти в пользу «Арсенала» в матче Кубка России между туляками и «Зенитом» (2:1). Его реализовал Роберт Бауэр.

«Можете меня расстрелять, но пенальти за касание мяча руки Деяна Ловрена ставить нельзя!» – написал Радимов.