Радимов: «Можете меня расстрелять, но пенальти в пользу «Арсенала» ставить было нельзя!»

Патроны, сейчас, Владик, дорого стоят, чтобы тебя стрелять. Так ты никогда не знал цену патрону - не служил. Так не пиши о том, о чём ваще никак...Бомжи...что с вас взять...
Главный тренер «Зенита-2» Владислав Радимов не согласен с назначением пенальти в пользу «Арсенала» в матче Кубка России между туляками и «Зенитом» (2:1). Его реализовал Роберт Бауэр.
«Можете меня расстрелять, но пенальти за касание мяча руки Деяна Ловрена ставить нельзя!» – написал Радимов.
- «Зенит» дома проиграл в Кубке России впервые с 2014 года, когда тоже уступил «Арсеналу».
- «Зенит» лидирует в РПЛ.
- «Арсенал» идет в чемпионате 14-м.