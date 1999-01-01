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    Радимов: «Можете меня расстрелять, но пенальти в пользу «Арсенала» ставить было нельзя!»

    Главный тренер «Зенита-2» Владислав Радимов не согласен с назначением пенальти в пользу «Арсенала» в матче Кубка России между туляками и «Зенитом» (2:1). Его реализовал Роберт Бауэр.

    «Можете меня расстрелять, но пенальти за касание мяча руки Деяна Ловрена ставить нельзя!» – написал Радимов.

    • «Зенит» дома проиграл в Кубке России впервые с 2014 года, когда тоже уступил «Арсеналу».
    • «Зенит» лидирует в РПЛ.
    • «Арсенал» идет в чемпионате 14-м.

    Новый проект о спорте от команды «Бомбардира»: главные темы, лучшие сюжеты – и ничего лишнего

    Источник: твиттер Владислава Радимова

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    Сегодня, 19:43
    Комментарии8
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      Рейтинг: +187

      Снег 31 минуту назад

      Патроны, сейчас, Владик, дорого стоят, чтобы тебя стрелять. Так ты никогда не знал цену патрону - не служил. Так не пиши о том, о чём ваще никак...Бомжи...что с вас взять...

      0
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      Рейтинг: +780

      Радио1000шумеров 1 час назад

      "Расстреляли меня, внучек" (В.Радимов, "Воспоминания и размышления").

      2
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      Рейтинг: +7738

      alp 2 часа назад

      оба высказывания великолепны! значит, влада расстрелять из маркеров, пендаль левый.. но игра зенита говорит о том что задачей было не выигрывать

      0
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      Рейтинг: +884

      Sky Spartak 2 часа назад

      С такими судьями играть это пипец...Я согласен,что там пенки не было...но вот смотрю Спартак...судья свистит ПРИ КАЖДОМ столкновении...когда уже уйдёт это поколение нежинок....

      0
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      Рейтинг: +4945

      Томик 2 часа назад

      Конечно же нельзя! Это недоработка арбитра. Про "неруку Ракицкого" выучил, а про "нельзя ставить пенальти в ворота "Зенита" " - нет. Двоечник. Как их к судейству допускают?

      -1
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      Рейтинг: +186

      55together 2 часа назад

      кому ты игрочишка и никакой тренер нужен?

      1
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      Рейтинг: +2058

      seth343 2 часа назад

      Застрелись сам.

      0
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      Рейтинг: +8308

      Hektor 84 3 часа назад

      А как же так Буланов? Вот попомни бомжара неадекватная кубок вам в этом году не видать!!!

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