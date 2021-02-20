Влашич: «Моим следующим шагом станет переход в большой европейский клуб»

Полузащитник ЦСКА Никола Влашич думает о переходе в клуб топ-5 чемпионатов Европы. Он в таковом уже был: в Россию он переехал из «Эвертона».
«Разумеется, следующим моим шагом станет переход в большой европейский клуб. Я представляю себя в таковом, но нужно идти шаг за шагом. Нужно как можно выше финишировать с ЦСКА в сезоне РПЛ и проявить себя на Евро-2020», – сказал хорват.
- Влашич играет в России с 2018 года.
- Контракт игрока с ЦСКА действует до 2024 года.
- Сейчас 23-летний футболист стоит на рынке 30 миллионов евро.
Источник: Marca