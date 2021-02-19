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    Влашич: «Моим следующим шагом станет переход в большой европейский клуб»

    Полузащитник ЦСКА Никола Влашич думает о переходе в клуб топ-5 чемпионатов Европы. Он в таковом уже был: в Россию он переехал из «Эвертона».

    «Разумеется, следующим моим шагом станет переход в большой европейский клуб. Я представляю себя в таковом, но нужно идти шаг за шагом. Нужно как можно выше финишировать с ЦСКА в сезоне РПЛ и проявить себя на Евро-2020», – сказал хорват.

    • Влашич играет в России с 2018 года.
    • Контракт игрока с ЦСКА действует до 2024 года.
    • Сейчас 23-летний футболист стоит на рынке 30 миллионов евро.

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    Источник: Marca

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    Сегодня, 18:33
    Комментарии2
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    • ...
      Рейтинг: +11299

      Skull_Boy 38 минут назад

      В большой навряд ли, а вот в чистый середняк борющийся за еврокубки возможно, например как Боррусия М

      0
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      Рейтинг: +1287

      elessar arnor > Skull_Boy 21 минуту назад

      пересмотри понятие середняк

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