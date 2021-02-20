Введите ваш ник на сайте
Главная
Меню
РПЛ ФНЛ Матчи Новости Конкурс прогнозов
Нотифаи
Бонусы букмекеров Новости Календарь Турниры Трансляции Статьи Конкурс прогнозов Прогнозы на футбол Рейтинг букмекеров Трансферы Рейтинг ФИФА Рейтинг УЕФА
РПЛ 2026/2027 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ FONBET Кубок России PARI Первая лига Лига чемпионов Лига Европы Лига конференций АПЛ Примера Серия А Бундеслига Лига 1 Саудовская Аравия 2 лига. «Золото» 2 лига. «Серебро» 2 лига. Группа 1 2 лига. Группа 2 2 лига. Группа 3 2 лига. Группа 4 МФЛ Украина Казахстан Беларусь Турция МЛС Португалия Нидерланды Бразилия Все турниры
Спартак Зенит ЦСКА Локомотив Динамо Краснодар Реал Барселона Манчестер Сити Ливерпуль Манчестер Юнайтед Арсенал Бавария ПСЖ Челси Все команды
Сафонов Батраков Месси Роналду Мбаппе Головин Миранчук Все игроки
Рейтинг пользователей Наш бот О нас
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов
  • Главная
  • Новости
  • Влашич: «Моим следующим шагом станет переход в большой европейский клуб»

Влашич: «Моим следующим шагом станет переход в большой европейский клуб»

20 февраля 2021, 18:33
7

Полузащитник ЦСКА Никола Влашич думает о переходе в клуб топ-5 чемпионатов Европы. Он в таковом уже был: в Россию он переехал из «Эвертона».

«Разумеется, следующим моим шагом станет переход в большой европейский клуб. Я представляю себя в таковом, но нужно идти шаг за шагом. Нужно как можно выше финишировать с ЦСКА в сезоне РПЛ и проявить себя на Евро-2020», – сказал хорват.

  • Влашич играет в России с 2018 года.
  • Контракт игрока с ЦСКА действует до 2024 года.
  • Сейчас 23-летний футболист стоит на рынке 30 миллионов евро.

Источник: Marca
Россия. Премьер-лига ЦСКА Влашич Никола
Комментарии (7)
Популярные
Новые
Первые
Будьте дружелюбны и вежливы. Спасибо!
Отправить
Skull_Boy
1613837836
В большой навряд ли, а вот в чистый середняк борющийся за еврокубки возможно, например как Боррусия М
Ответить
general.lizyukov
1613842343
Никак Шеффилд Юнайтед?
Ответить
alp
1613843526
это для рпл влашич крутой... а для европы - так себе
Ответить
Snek
1613898584
А по-моему уровень Влашича - это РПЛ.
Ответить
Вомбат
1613899877
Нет, его уровень не РПЛ. Он показал феноменальный прогресс и должен расти дальше. В ЦСКА он стал лучшим игроком РПЛ, но дальше он тут расти не может. Он командный игрок, и отсутствие достойных партнеров его демотивирует. Когда команда сливает всяким Вольфсбергам, Фейеноордам, Ференцварошам и Лудогорцам, он делается сам на себя не похож. Он не будет больше этого терпеть и летом наверняка уйдет.
Ответить
zigbert
1613904505
В ЦСКА он сейчас лидер. Но задерживаться с переходом не стоит.
Ответить
Hektor 84
1614439949
В синит? Так они еще великим клубом не стали!!!
Ответить
Главные новости
Галактионов назвал два требования для новичков «Локомотива»
10:40
1
Луис Энрике сделал заявление после трех подряд матчей «ПСЖ» без побед
10:29
Самый дорогой футболист «Милана» объявил об уходе из клуба
09:58
4
Роналдо выбыл на полтора месяца
09:48
Хиддинк отреагировал на слова президента УЕФА о снятии бана с России
09:36
2
Фото«Астон Вилла» совершила рекордный трансфер
08:45
1
Аршавин сказал, что подкосило «Зенит» на старте нового сезона
08:30
8
Спасение ЦСКА, россиянин может уехать в Саудовскую Аравию, жеребьевка ЛЕ и другие новости
02:01
«Бешикташ» не оставляет попыток купить Кисляка
01:28
1
ФотоЖена Сафонова с юмором отреагировала на курьез с участием мужа
00:59
1
Все новости
Все новости
Аленичев прокомментировал переход Батракова в «Галатасарай»
10:16
Овчинников: «Свободу Талалаеву!»
08:59
4
Аршавин сказал, что подкосило «Зенит» на старте нового сезона
08:30
8
Карседо описал Угальде двумя прилагательными
01:35
1
«Бешикташ» не оставляет попыток купить Кисляка
01:28
1
Игрок «Акрона» – о травме Кисляка: «Он сам попал на мое колено»
00:53
1
Тренер ЦСКА объяснил обратную замену в матче с «Акроном»
00:32
5
«Зенит» с приключениями добрался до Воронежа
00:11
6
Карседо анонсировал продление контракта с лидером «Спартака»
Вчера, 22:55
6
Игдисамов обратился к игрокам ЦСКА после спасения в матче с «Акроном»
Вчера, 22:39
2
ФотоЛига 1 восхищена сейвом Сафонова
Вчера, 22:25
Кисляк прокомментировал свою травму
Вчера, 22:03
3
Выявлен тренер РПЛ, который «потерял берега»
Вчера, 21:49
3
ФотоСафонов едва не получил курьезную травму на разминке
Вчера, 21:39
1
Потерялся 4-кратный чемпион России в составе «Спартака»
Вчера, 21:20
3
Экс-игрок «Спартака» рассказал, действительно ли Федуна охраняли пулеметчики
Вчера, 21:12
1
Перед Кисляком извинились за нанесенную травму
Вчера, 20:57
Игдисамов прокомментировал спасение ЦСКА в матче с «Акроном»
Вчера, 20:51
9
Мнение тренера «Акрона» об упущенной победе над ЦСКА
Вчера, 20:31
4
Врач ЦСКА прокомментировал травму Кисляка
Вчера, 20:15
РПЛ. ЦСКА спасся в матче с «Акроном» (2:2)
Вчера, 19:56
41
ФотоЦСКА устроил акцию в поддержку Баринова
Вчера, 19:51
1
Гончаренко определил свою самую большую ошибку в ЦСКА
Вчера, 19:25
2
Аршавин, ранее исключивший «Спартак» из топ-клубов, высказался о статусе команды
Вчера, 19:10
5
ФотоГуберниев: «Мои факапы на века, на десятилетия уж точно, гав-гав!»
Вчера, 18:57
11
Кисляк получил травму в матче с «Акроном»
Вчера, 18:49
6
Аленичев: «Если «Спартак» так продолжит, то вряд ли у «Зенита», «Краснодара» будут шансы»
Вчера, 18:34
22
Канчельскис: «Кто говорит, что РПЛ сильнее турецкой лиги, не разбирается в футболе»
Вчера, 18:22
7
Все новости
Архив О нас Пользовательское соглашение Правила Политика сайта
18+