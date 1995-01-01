АПЛ. «Челси» сыграл вничью с «Саутгемптоном»

У Тухеля месячные что ли???Абрахама в перерыве убрал,Хадсона-Одои выпустил и обратно заменил,а своего трусливого соотечественника Вернера оставил,который вообще ничего не показывает в АПЛ!!!
В матче 25-го тура АПЛ «Челси» на выезде не сумел победить «Саутгемптон».
В первом тайме хозяева поля вышли вперед усилиями Такуми Минамино, однако после перерыва гости отыгрались благодаря голу Мэйсона Маунта с пенальти.
«Челси» пока сохраняет четвертое место в турнирной таблице Премьер-лиги, «Саутгемптон» идет на 13-й строчке.
Чемпионат Англии. АПЛ. 25-й тур
Саутгемптон – Челси – 1:1 (1:0)
Голы: 1:0 – Минамино, 33; 1:1 – Маунт (с пенальти), 54.