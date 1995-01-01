Авторизация

Войдите на сайт, чтобы оценить посты и коментарии

Забыли пароль?
Зарегистрироваться

Войти как пользоавтель:

Регистрация
Регистрируясь на сайте, вы принимаете
условия Пользовательского соглашения.
Сброс пароля

Введите ваш ник на сайте
Главное за неделю
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    3
    теста для вас
    1 Тест: за какую сборную вы бы играли?
    Тест: за какую сборную вы бы играли?
    2 Тест: кто ты из бомбардиров РФПЛ?
    Тест: кто ты из бомбардиров РФПЛ?
    3 Тест: реальный заголовок желтой прессы или выдумка?
    Тест: реальный заголовок желтой прессы или выдумка?

    АПЛ. «Челси» сыграл вничью с «Саутгемптоном»

    В матче 25-го тура АПЛ «Челси» на выезде не сумел победить «Саутгемптон».

    В первом тайме хозяева поля вышли вперед усилиями Такуми Минамино, однако после перерыва гости отыгрались благодаря голу Мэйсона Маунта с пенальти.

    «Челси» пока сохраняет четвертое место в турнирной таблице Премьер-лиги, «Саутгемптон» идет на 13-й строчке.

    Чемпионат Англии. АПЛ. 25-й тур

    Саутгемптон – Челси – 1:1 (1:0)

    Голы: 1:0 – Минамино, 33; 1:1 – Маунт (с пенальти), 54.

    Календарь АПЛ

    Турнирная таблица АПЛ

    Новый проект о спорте от команды «Бомбардира»: главные темы, лучшие сюжеты – и ничего лишнего

    Источник: «Бомбардир»

    Нашли опечатку?
    Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

    Сегодня, 17:23
    Комментарии1
    ...
    • ...
      Рейтинг: +1515

      Romio-xxx 2 часа назад

      У Тухеля месячные что ли???Абрахама в перерыве убрал,Хадсона-Одои выпустил и обратно заменил,а своего трусливого соотечественника Вернера оставил,который вообще ничего не показывает в АПЛ!!!

      0
      Ответить
    Партнеры
    Рейтинг пользователей
    #1
    sv1969
    98853
    #2
    zigbert
    82845
    #3
    Рубик Докоян
    77180
    #4
    Zenit-84
    76976
    #5
    insider_retro
    66038
    Все
    • Читайте нас: 
    • Рейтинг@Mail.ru