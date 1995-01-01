АПЛ. «Челси» сыграл вничью с «Саутгемптоном»

В матче 25-го тура АПЛ «Челси» на выезде не сумел победить «Саутгемптон».

В первом тайме хозяева поля вышли вперед усилиями Такуми Минамино, однако после перерыва гости отыгрались благодаря голу Мэйсона Маунта с пенальти.

«Челси» пока сохраняет четвертое место в турнирной таблице Премьер-лиги, «Саутгемптон» идет на 13-й строчке.

Чемпионат Англии. АПЛ. 25-й тур

Саутгемптон – Челси – 1:1 (1:0)

Голы: 1:0 – Минамино, 33; 1:1 – Маунт (с пенальти), 54.

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