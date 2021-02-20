Tuttosport: «Ювентус» в 2016-2017 годах мог купить Мбаппе и Холанда

«Ювентус» несколько лет назад упустил возможность заполучить нападающих Килиана Мбаппе и Эрлинга Холанда.

По информации Tuttosport, француз мог перейти в туринский клуб в 2016 году, а норвежец – в 2017-м.

Трансфер Мбаппе сорвался, поскольку «Ювентус» не захотел платить 50 миллионов евро за 18-летнего футболиста.

Холанд сам отказал итальянскому гранду, поскольку ему не могли гарантировать достаточное количество игровой практики. В итоге он выбрал «Зальцбург».