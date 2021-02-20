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    Tuttosport: «Ювентус» в 2016-2017 годах мог купить Мбаппе и Холанда

    «Ювентус» несколько лет назад упустил возможность заполучить нападающих Килиана Мбаппе и Эрлинга Холанда.

    По информации Tuttosport, француз мог перейти в туринский клуб в 2016 году, а норвежец – в 2017-м.

    Трансфер Мбаппе сорвался, поскольку «Ювентус» не захотел платить 50 миллионов евро за 18-летнего футболиста.

    Холанд сам отказал итальянскому гранду, поскольку ему не могли гарантировать достаточное количество игровой практики. В итоге он выбрал «Зальцбург».

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    Источник: Tuttosport

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    Комментарии5
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      Рейтинг: +45263

      portero 1 час назад

      Но старая сеньора любит стариков... если бы да кабы

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      Рейтинг: +25

      sergeygubarev 1 час назад

      я тоже мог их купить просто у меня нет денег,да и клуба у меня нет(

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      Рейтинг: +486

      El_Chori 2 часа назад

      ДА УСПОКОЙТЕСЬ УЖЕ! ВСЕ МОГЛИ ИХ КУПИТЬ ТОГДА, НО НИКТО ЭТОГО НЕ СДЕЛАЛ!

      0
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      Рейтинг: +344

      99-й 2 часа назад

      Я тоже мог купить себе Мбапе, но торговлю людьми обьявили незаконной...(((

      2
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      Рейтинг: +11299

      Skull_Boy 2 часа назад

      Если бы так яро хотели, то купили бы

      0
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