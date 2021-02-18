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    «Локомотив» провел тренировку в «Лужниках». База клуба в Баковке закрылась на ремонт

    Футболисты «Локомотива» провели тренировку на стадионе «Лужники». Соответствующее видео появилось в твиттере клуба.

    «Ко второй части сезона будем готовиться в «Лужниках», – сообщила пресс-служба «Локомотива».

    «Локомотив» будет тренироваться в «Лужниках» с 17 февраля по 17 апреля из-за ремонта на базе клуба в Баковке.

    • «Локомотив» идет на 8-м месте в РПЛ.
    • На воскресенье у «Локомотива» запланирована кубковая игра с «Тамбовом».
    • По информации «Р-Спорт», «Тамбов» решил сняться с Кубка России.

    Новый проект о спорте от команды «Бомбардира»: главные темы, лучшие сюжеты – и ничего лишнего

    Источник: твиттер «Локомотива»

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