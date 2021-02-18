«Локомотив» провел тренировку в «Лужниках». База клуба в Баковке закрылась на ремонт

Футболисты «Локомотива» провели тренировку на стадионе «Лужники». Соответствующее видео появилось в твиттере клуба.
«Ко второй части сезона будем готовиться в «Лужниках», – сообщила пресс-служба «Локомотива».
«Локомотив» будет тренироваться в «Лужниках» с 17 февраля по 17 апреля из-за ремонта на базе клуба в Баковке.
- «Локомотив» идет на 8-м месте в РПЛ.
- На воскресенье у «Локомотива» запланирована кубковая игра с «Тамбовом».
- По информации «Р-Спорт», «Тамбов» решил сняться с Кубка России.
Здесь было фото или видео соцсети, которая больше не работает
Источник: твиттер «Локомотива»