«Локомотив» провел тренировку в «Лужниках». База клуба в Баковке закрылась на ремонт

Футболисты «Локомотива» провели тренировку на стадионе «Лужники». Соответствующее видео появилось в твиттере клуба.

«Ко второй части сезона будем готовиться в «Лужниках», – сообщила пресс-служба «Локомотива».

«Локомотив» будет тренироваться в «Лужниках» с 17 февраля по 17 апреля из-за ремонта на базе клуба в Баковке.

«Локомотив» идет на 8-м месте в РПЛ.

На воскресенье у «Локомотива» запланирована кубковая игра с «Тамбовом».

По информации «Р-Спорт», «Тамбов» решил сняться с Кубка России.