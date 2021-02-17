Аналитик «Зенита» Васюхин перешел в «Рубин»

Штаб «Рубина» пополнил аналитик Никита Васюхин. До этого он занимал аналогичную должность в «Зените».

«Также в «Рубин» перешeл программист Артeм Егоров, который будет помогать Никите Васюхину, тренерскому штабу и селекционному отделу», – добавили казанцы.