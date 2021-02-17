Введите ваш ник на сайте
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    3
    теста для вас
    1 Угадаете клуб по городу?
    Угадаете клуб по городу?
    2 Тест: трансфер какой звезды сорвался в клуб РПЛ?
    Тест: трансфер какой звезды сорвался в клуб РПЛ?
    3 Тест: вспомните всех авторов голов «Спартака» в Лиге чемпионов
    Тест: вспомните всех авторов голов «Спартака» в Лиге чемпионов

    Аналитик «Зенита» Васюхин перешел в «Рубин»

    Штаб «Рубина» пополнил аналитик Никита Васюхин. До этого он занимал аналогичную должность в «Зените».

    «Также в «Рубин» перешeл программист Артeм Егоров, который будет помогать Никите Васюхину, тренерскому штабу и селекционному отделу», – добавили казанцы.

    • Васюхин ведет блог о тактике «Блокнот» в VK.
    • «Рубин» идет в РПЛ 9-м.
    • Завтра, 18 февраля, «Рубин» проведет товарищеский матч против «Ротора».

    Источник: твиттер «Рубина»

    Нашли опечатку?
    Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

    17.02.2021 19:11
    Рекомендуем
    Комментарии2
    ...
    • ...
      Рейтинг: +1883

      Nevsky_RU 17 февраля 2021, 21:19

      сочувствую Рубину. Если в Зените и был хоть какой то аналитик, то он явно был далёк от понимания аналитики))

      1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +326

      вальтер 79 17 февраля 2021, 20:33

      все ппц Зениту без него )))))))))))

      0
      Ответить
    • Читайте нас: 
    11