Гринвуд продлил контракт с «Манчестер Юнайтед» до 2025 года

Как и ожидалось, футболист «Манчестер Юнайтед» Мэйсон Гринвуд продлил контракт с клубом. Теперь он действует до 2025 года с возможностью продления на год.

Гринвуд находится в системе манчестерцев с семи лет.

Трансферная стоимость воспитанника манчестерцев – 50 миллионов евро.

19-летний Гринвуд успел провести за команду 82 матча.

Дебют Гринвуда в 1-й команде случился в марте 2019 года.