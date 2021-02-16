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    Гринвуд продлил контракт с «Манчестер Юнайтед» до 2025 года

    Как и ожидалось, футболист «Манчестер Юнайтед» Мэйсон Гринвуд продлил контракт с клубом. Теперь он действует до 2025 года с возможностью продления на год.

    Гринвуд находится в системе манчестерцев с семи лет.

    • Трансферная стоимость воспитанника манчестерцев – 50 миллионов евро.
    • 19-летний Гринвуд успел провести за команду 82 матча.
    • Дебют Гринвуда в 1-й команде случился в марте 2019 года.

    Новый проект о спорте от команды «Бомбардира»: главные темы, лучшие сюжеты – и ничего лишнего

    Источник: официальный сайт «Манчестер Юнайтед»

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