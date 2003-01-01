Вендел: «В российском чемпионате конкуренция выше, чем в португальском»

Полузащитник «Зенита» Вендел сравнил РПЛ и португальскую Примейру.

До перехода в петербургский клуб футболист выступал за «Спортинг».

За «Зенит» бразилец выступает с октября.

В его активе один ассист в десяти матчах во всех турнирах.

«Футбол в России более силовой, конкуренция выше, здесь нужно использовать любую возможность. Постепенно я привыкаю к этому», – сказал Вендел.

Вендел – о русском языке: «Он сложный, почти ничего не могу понять»