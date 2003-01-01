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    Вендел: «В российском чемпионате конкуренция выше, чем в португальском»

    Полузащитник «Зенита» Вендел сравнил РПЛ и португальскую Примейру.

    • До перехода в петербургский клуб футболист выступал за «Спортинг».
    • За «Зенит» бразилец выступает с октября.
    • В его активе один ассист в десяти матчах во всех турнирах.

    «Футбол в России более силовой, конкуренция выше, здесь нужно использовать любую возможность. Постепенно я привыкаю к этому», – сказал Вендел.

    Вендел – о русском языке: «Он сложный, почти ничего не могу понять»

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    Источник: Lance

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    Комментарии1
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      Рейтинг: +239

      Жорик секс обжорик 39 минут назад

      Но Крицюк свалил в Португалию (т.к. не восстановился после травмы), там на много приятнее играть чем каком нибуть Тамбове..

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