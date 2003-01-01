Вендел: «В российском чемпионате конкуренция выше, чем в португальском»

Но Крицюк свалил в Португалию (т.к. не восстановился после травмы), там на много приятнее играть чем каком нибуть Тамбове..
Полузащитник «Зенита» Вендел сравнил РПЛ и португальскую Примейру.
- До перехода в петербургский клуб футболист выступал за «Спортинг».
- За «Зенит» бразилец выступает с октября.
- В его активе один ассист в десяти матчах во всех турнирах.
«Футбол в России более силовой, конкуренция выше, здесь нужно использовать любую возможность. Постепенно я привыкаю к этому», – сказал Вендел.
Вендел – о русском языке: «Он сложный, почти ничего не могу понять»