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    Вендел – о русском языке: «Он сложный, почти ничего не могу понять»

    Полузащитник «Зенита» Вендел рассказал о проблемах с пониманием русского языка.

    «Чувствую, что уже адаптировался в клубе. Только язык сложный, почти ничего не могу понять. Холодная погода не очень комфортна, но здесь есть целая структура, чтобы играть при низких температурах – закрытый стадион, поля с подогревом», – отметил бразилец.

    • «Зенит» купил Вендела в октябре за 20,3 миллиона евро.
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    Источник: Lance

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    Сегодня, 07:58
    Комментарии2
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    • ...
      Рейтинг: +2154

      Fusballer 31 минуту назад

      А что тут понимать? Бабки получай и живи счастливо))) Где тебе ещё такую зарплату будут платить)

      0
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      Рейтинг: +13358

      alarm > Fusballer 16 минут назад

      именно это услышал зулус промес от посланников федуна)

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