Вендел – о русском языке: «Он сложный, почти ничего не могу понять»

А что тут понимать? Бабки получай и живи счастливо))) Где тебе ещё такую зарплату будут платить)
Полузащитник «Зенита» Вендел рассказал о проблемах с пониманием русского языка.
«Чувствую, что уже адаптировался в клубе. Только язык сложный, почти ничего не могу понять. Холодная погода не очень комфортна, но здесь есть целая структура, чтобы играть при низких температурах – закрытый стадион, поля с подогревом», – отметил бразилец.
- «Зенит» купил Вендела в октябре за 20,3 миллиона евро.
- Хавбек сделал один ассист в десяти матчах.