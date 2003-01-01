Вендел – о русском языке: «Он сложный, почти ничего не могу понять»

Полузащитник «Зенита» Вендел рассказал о проблемах с пониманием русского языка.

«Чувствую, что уже адаптировался в клубе. Только язык сложный, почти ничего не могу понять. Холодная погода не очень комфортна, но здесь есть целая структура, чтобы играть при низких температурах – закрытый стадион, поля с подогревом», – отметил бразилец.