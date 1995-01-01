Товарищеский матч. «Локомотив» победил «Ростов» благодаря голам Пабло и Иосифова

«Локомотив» в рамках товарищеского матча обыграл «Ростов» – 2:1.

Голы в составе победителей забили Пабло и Никита Иосифов. У «Ростова» единственный забитый мяч на счету Данила Глебова.

Товарищеский матч

Локомотив (Москва) – Ростов (Ростов-на-Дону) – 2:1 (2:0)

Голы: 1:0 – Пабло, 13; 2:0 – Иосифов, 23; 2:1 – Глебов, 78.