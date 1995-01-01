Товарищеский матч. «Локомотив» победил «Ростов» благодаря голам Пабло и Иосифова

Локомотив сыграл неплохо, особенно в первом тайме, Ростов близко к воротам не подпускал и убегал в контратаки. Неплохо смотрелся Иосифов, гол и еще несколько моментов, а Камано как был бесполезен, так и остался, пара проходов и пара обводок, он даже один на один не использовал.. Пабло понравился, в своей штрафной весь верх был его, НО, это трварняк, и скорости были небольшие, как в чемпионате - будем посмотреть....
«Локомотив» в рамках товарищеского матча обыграл «Ростов» – 2:1.
Голы в составе победителей забили Пабло и Никита Иосифов. У «Ростова» единственный забитый мяч на счету Данила Глебова.
Товарищеский матч
Локомотив (Москва) – Ростов (Ростов-на-Дону) – 2:1 (2:0)
Голы: 1:0 – Пабло, 13; 2:0 – Иосифов, 23; 2:1 – Глебов, 78.