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    Товарищеский матч. «Локомотив» победил «Ростов» благодаря голам Пабло и Иосифова

    «Локомотив» в рамках товарищеского матча обыграл «Ростов» – 2:1.

    Голы в составе победителей забили Пабло и Никита Иосифов. У «Ростова» единственный забитый мяч на счету Данила Глебова.

    Товарищеский матч

    Локомотив (Москва) – Ростов (Ростов-на-Дону) – 2:1 (2:0)

    Голы: 1:0 – Пабло, 13; 2:0 – Иосифов, 23; 2:1 – Глебов, 78.

    Новый проект о спорте от команды «Бомбардира»: главные темы, лучшие сюжеты – и ничего лишнего

    Источник: «Бомбардир»

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    Сегодня, 19:30
    Комментарии1
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      Рейтинг: +2214

      PAREVG. 2 часа назад

      Локомотив сыграл неплохо, особенно в первом тайме, Ростов близко к воротам не подпускал и убегал в контратаки. Неплохо смотрелся Иосифов, гол и еще несколько моментов, а Камано как был бесполезен, так и остался, пара проходов и пара обводок, он даже один на один не использовал.. Пабло понравился, в своей штрафной весь верх был его, НО, это трварняк, и скорости были небольшие, как в чемпионате - будем посмотреть....

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