Лига 1. «Монако» без Головина сыграл вничью с «Лорьяном». С ним клуб побеждал семь игр подряд

В матче 25-го тура чемпионата Франции «Монако» дома не смог победить «Лорьян», который занимает 17-е место в турнирной таблице.

Встречу из-за травмы пропустил Александр Головин. С ним в составе «Монако» выиграл семь последних матчей.

У россиянина дискомфорт в области бедра. Он будет готов к игре с «ПСЖ».

Чемпионат Франции. Лига 1. 25-й тур

Монако – Лорьян – 2:2 (0:1)

Голы: 0:1 – Моффи, 7 (с пенальти); 1:1 – Бен-Йеддер, 48 (с пенальти); 1:2 – Моффи, 62; 2:2 – Бен-Йеддер, 90+3.

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