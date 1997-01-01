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    Лига 1. «Монако» без Головина сыграл вничью с «Лорьяном». С ним клуб побеждал семь игр подряд

    В матче 25-го тура чемпионата Франции «Монако» дома не смог победить «Лорьян», который занимает 17-е место в турнирной таблице.

    Встречу из-за травмы пропустил Александр Головин. С ним в составе «Монако» выиграл семь последних матчей.

    У россиянина дискомфорт в области бедра. Он будет готов к игре с «ПСЖ».

    Чемпионат Франции. Лига 1. 25-й тур

    Монако – Лорьян – 2:2 (0:1)

    Голы: 0:1 – Моффи, 7 (с пенальти); 1:1 – Бен-Йеддер, 48 (с пенальти); 1:2 – Моффи, 62; 2:2 – Бен-Йеддер, 90+3.

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    Новый проект о спорте от команды «Бомбардира»: главные темы, лучшие сюжеты – и ничего лишнего

    Источник: Бомбардир.ру

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    Комментарии4
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      Рейтинг: +20476

      Боцман59rus 39 минут назад

      Саню продают, покоритель аутсайдеров заслуживает Юве))))

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      Рейтинг: +735

      Вальдемар IV 1 час назад

      монако без головина в полуфинале лч не так давно играл

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      Рейтинг: +757

      Радио1000шумеров 1 час назад

      У Монако выработалась Головинозависимость - еле на ничью отскочили без него.

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      Рейтинг: +6685

      knikos 2 часа назад

      Монако играл минут 30 , остальное время из раздевалки не выходил . Ну , когда-то спад наступает . Жаль , Саша опять с травмой ...

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