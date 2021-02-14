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    Товарищеский матч. «Динамо» за шесть дней до дерби со «Спартаком» проиграло «Сочи»

    «Динамо» в Турции провело товарищескую встречу против «Сочи» и уступило. Авторы голов на текущий момент не сообщаются, так как матч проходил в закрытом режиме.

    Сегодня же «Динамо» проведет еще один товарищеский матч в закрытом режиме – против казахстанского «Ордабасы».

    20 февраля «Динамо» сыграет в Кубке России против «Спартака».

    Товарищеский матч

    Динамо (Москва) – Сочи – 2:4 (1:2)

    Новый проект о спорте от команды «Бомбардира»: главные темы, лучшие сюжеты – и ничего лишнего

    Источник: Бомбардир.ру

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    Сегодня, 15:05
    Комментарии2
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      Рейтинг: +8659

      Литейный4 39 минут назад

      Свиньи классом ниже чем Сочи. Так что отыграетесь и надругаетесь над ними. Гыгыгы

      2
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      Рейтинг: +4946

      playsh > Литейный4 36 минут назад

      ...тяв-тяв-тяв...

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