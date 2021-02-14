Товарищеский матч. «Динамо» за шесть дней до дерби со «Спартаком» проиграло «Сочи»

Свиньи классом ниже чем Сочи. Так что отыграетесь и надругаетесь над ними. Гыгыгы
«Динамо» в Турции провело товарищескую встречу против «Сочи» и уступило. Авторы голов на текущий момент не сообщаются, так как матч проходил в закрытом режиме.
Сегодня же «Динамо» проведет еще один товарищеский матч в закрытом режиме – против казахстанского «Ордабасы».
20 февраля «Динамо» сыграет в Кубке России против «Спартака».
Товарищеский матч
Динамо (Москва) – Сочи – 2:4 (1:2)
Мы ценим желание следить за КАЖДЫМ матчем «Динамо», но вообще-то...#ДинамоСочи #ВыБыЭтоВидели pic.twitter.com/kcwUl4brTZ— ФК «Динамо» Москва (@fcdynamo) February 14, 2021