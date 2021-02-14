Товарищеский матч. «Динамо» за шесть дней до дерби со «Спартаком» проиграло «Сочи»

«Динамо» в Турции провело товарищескую встречу против «Сочи» и уступило. Авторы голов на текущий момент не сообщаются, так как матч проходил в закрытом режиме.

Сегодня же «Динамо» проведет еще один товарищеский матч в закрытом режиме – против казахстанского «Ордабасы».

20 февраля «Динамо» сыграет в Кубке России против «Спартака».

Товарищеский матч

Динамо (Москва) – Сочи – 2:4 (1:2)