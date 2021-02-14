Венгер: «Арсенал» в 2016 году предлагал Варди много денег»

Нападающий «Лестера» Джейми Варди в 2016 году мог оказаться в «Арсенале». Об этом сообщил бывший менеджер лондонцев Арсен Венгер.

«В то время я предложил Варди много денег. «Лестер» только выиграл чемпионат и никак не хотел терять форварда. Они предложили ему более длительный контракт примерно за те же деньги, что предлагал «Арсенал», если не больше.

Варди всегда в игре. Мыслями он всегда в матче – как и великие нападающие. Это значит, что Варди в любой момент может забить», – сказал Венгер.