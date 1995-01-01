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    Венгер: «Арсенал» в 2016 году предлагал Варди много денег»

    Нападающий «Лестера» Джейми Варди в 2016 году мог оказаться в «Арсенале». Об этом сообщил бывший менеджер лондонцев Арсен Венгер.

    «В то время я предложил Варди много денег. «Лестер» только выиграл чемпионат и никак не хотел терять форварда. Они предложили ему более длительный контракт примерно за те же деньги, что предлагал «Арсенал», если не больше.

    Варди всегда в игре. Мыслями он всегда в матче – как и великие нападающие. Это значит, что Варди в любой момент может забить», – сказал Венгер.

    • Варди играет в Лестере с 2012 года.
    • Чемпионство с «Лестером» – его главный трофей в карьере.
    • Венгер не работает в футболе с 2018 года.

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    Источник: Sky Sports

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