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    Карпин: «Ростов-на-Дону 100 процентов лучше, чем Москва»

    Главный тренер «Ростова» Валерий Карпин сравнил Ростов-на-Дону и Москву. Он предпочитает не столицу.

    «Один из факторов работы в «Ростове» – условия в самом городе. Это даже важнее других каких-то факторов. Абсолютно комфортно. 100 процентов лучше, чем Москва. Ростов-на-Дону – обалденный город», – считает Карпин.

    • Тренер работает в Ростове-на-Дону с 2018 года.
    • Команда идет в РПЛ 5-й.
    • На следующей неделе «Ростов» сыграет в Кубке России против «Ахмата».

    Новый проект о спорте от команды «Бомбардира»: главные темы, лучшие сюжеты – и ничего лишнего

    Источник: ютуб-канал «Матч ТВ»

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    Сегодня, 08:12
    Комментарии31
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      Рейтинг: -1276

      Аденн 1 час назад

      ну, а самый ублюдочный городишко это пи D ербург, помойка конкретная.

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: -338

      Спартач80 1 час назад

      Ну теперь и Ростов узнал,как к нему относятся питерские ублюдыши=)))

      2
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      Рейтинг: +406

      Каменный стояк 1 час назад

      Валера, верим!

      0
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    • ...
      Рейтинг: +2464

      _Marqella_ 2 часа назад

      Такое... я бы так не сказала...мАсква, тоже не лучший город,но Ростов та ещё помойка...ахаха всех обгадила,жду минусов....Кто первый,налетай,...:)) Макс,где ты ???

      -3
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      Рейтинг: +2340

      Oldtrafford83 > _Marqella_ 1 час назад

      Ожидал от тебя подобный коммент,в очередной раз убеждаюсь что помойка это ты!!! Стыдно за Питер,жаль что такие убытки там живут!!!

      4
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      Рейтинг: +2464

      _Marqella_ > Oldtrafford83 1 час назад

      Ну, что поделать, если я не люблю Ростов, стыдно молчать об этом....Мой город, здесь вообще не при чём, это МОЁ мнение...и я его озвучиваю...)) Москву я тоже не люблю,но при всё при этом у меня куча друзей живёт в Москве...

      0
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      Рейтинг: +2340

      Oldtrafford83 > _Marqella_ 1 час назад

      А моё мнение что ты невоспитанная помойка!!!

      3
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      Рейтинг: -338

      Спартач80 > _Marqella_ 1 час назад

      Это ты что ль воспитанная,чамора болотная?=)))

      1
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      Рейтинг: +2464

      _Marqella_ > Oldtrafford83 1 час назад

      Я на личности не переходила,это к тому, кто воспитанный...)) Ты даже запятые не можешь расставить, о чём мы???

      1
      Ответить
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      Рейтинг: +2464

      _Marqella_ > Спартач80 1 час назад

      Да это я... тебя ждала..))

      0
      Ответить
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      Рейтинг: +42466

      MaxRnD > _Marqella_ 1 час назад

      Маша, ну ты на помойках уже не одну собаку съела, так что доверюсь твоему маргинальному мнению

      2
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      Рейтинг: -338

      Спартач80 > _Marqella_ 1 час назад

      Ты максимум тянешь,на ПТУшницу,о каком воспитании ты речь ведёшь?=)))

      1
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +2464

      _Marqella_ > MaxRnD 1 час назад

      Ой, Макс,привет.....Рада очень тебя слышать..Мне кажеться ты хороший человек, хоть меня и не любишь с моим маргинальным мнением...Ты один из не многих из Ростова кого я люблю...

      0
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      Рейтинг: +2340

      Oldtrafford83 > _Marqella_ 1 час назад

      О том что ты не уважаешь город и других его жителей,если с мозгами проблемы,то не стоит вообще нечего писать!!!

      1
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      ...
      Рейтинг: +2464

      _Marqella_ > Спартач80 1 час назад

      Так я в ПТУ и учусь...)))

      0
      Ответить
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      Рейтинг: +2464

      _Marqella_ > Oldtrafford83 1 час назад

      Может тебе модераторм стать, будешь всем рассказывать ,что нужно писать??

      0
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      Рейтинг: +15460

      vladimir-7 2 часа назад

      В чем проблема? Выписался из Москвы и переехал в Ростов-на-Дону.

      1
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      ...
      Рейтинг: +10049

      ilichkadr > vladimir-7 2 часа назад

      В Ростове-на-Дону лужковско-собянинских льгот нет. Голубеву самому не хватает.

      0
      Ответить
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      Рейтинг: +2464

      _Marqella_ > ilichkadr 1 час назад

      Голубев вообще очень мутный тип...

      0
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +15460

      vladimir-7 > ilichkadr 1 час назад

      Собянинских льгот в Москве, вообще, нет, он сам мечтает,
      как бы лужковские отнять и уже это практикует.

      1
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      ...
      Рейтинг: +2464

      _Marqella_ > vladimir-7 1 час назад

      У него испанская прописка имееться со своим бизнесом,зачем ему Ростов...???

      0
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      ...
      Рейтинг: +15460

      vladimir-7 > _Marqella_ 1 час назад

      Но Карп расхваливает Ростов-на-Дону, а Испания это
      запасной аэродром.

      0
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +2464

      _Marqella_ > vladimir-7 1 час назад

      Каждая лягуха хвалит своё болото?? ты про это??

      0
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +10049

      ilichkadr > vladimir-7 1 час назад

      Ну, так лужковские-то пока есть и действуют? В Ростове ничего подобного отродясь не было. Отсюда и ответ на вопрос выписка/прописка.. Небось и сейчас постоянная прописка в Москве стоит денег?
      P.S. Достаточно временной регистрации, чтобы не попасть под действие закона.

      0
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      ...
      Рейтинг: +15460

      vladimir-7 > _Marqella_ 1 час назад

      Разве он, работая в Ростове, скажет, что город и работа
      ему не нравятся, поэтому и лжет, что в Москве хуже.

      1
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      Рейтинг: +15460

      vladimir-7 > ilichkadr 1 час назад

      Какие Карпину в Москве льготы, что он пенсионер?

      0
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      ...
      Рейтинг: +10049

      ilichkadr > vladimir-7 1 час назад

      Бери шире, весь спектр льгот и возможностей.

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      Рейтинг: +2464

      _Marqella_ > ilichkadr 53 минуты назад

      Расскажи, какой у него спектр и возможности в Москве больше в данной должности ??? Интересно..))

      0
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      ...
      Рейтинг: +15460

      vladimir-7 > _Marqella_ 27 минут назад

      Присоединяюсь, мне тоже интересно. Пусть расскажет.

      0
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      Рейтинг: +13351

      alarm 3 часа назад

      я тут был, про тарасофку писал)

      0
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      Рейтинг: +2340

      Oldtrafford83 > alarm 1 час назад

      Приезжай еще,организую экскурсию))

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