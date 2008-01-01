Карпин: «Ростов-на-Дону 100 процентов лучше, чем Москва»

Главный тренер «Ростова» Валерий Карпин сравнил Ростов-на-Дону и Москву. Он предпочитает не столицу.

«Один из факторов работы в «Ростове» – условия в самом городе. Это даже важнее других каких-то факторов. Абсолютно комфортно. 100 процентов лучше, чем Москва. Ростов-на-Дону – обалденный город», – считает Карпин.