Карпин: «Ростов-на-Дону 100 процентов лучше, чем Москва»

ну, а самый ублюдочный городишко это пи D ербург, помойка конкретная.
Главный тренер «Ростова» Валерий Карпин сравнил Ростов-на-Дону и Москву. Он предпочитает не столицу.
«Один из факторов работы в «Ростове» – условия в самом городе. Это даже важнее других каких-то факторов. Абсолютно комфортно. 100 процентов лучше, чем Москва. Ростов-на-Дону – обалденный город», – считает Карпин.
- Тренер работает в Ростове-на-Дону с 2018 года.
- Команда идет в РПЛ 5-й.
- На следующей неделе «Ростов» сыграет в Кубке России против «Ахмата».