Фати – лучший молодой игрок в мире по версии L’Equipe, Хвича – 34-й

А нам руководство РФС и Галактионов заливают в уши о каком то сумасшедшем поколении российских футболистов, которые скоро всех начнут рвать!!!
Французское издание L’Equipe опубликовало собственный рейтинг лучших футболистов мира в возрасте до 20 лет.
Первое место занял нападающий «Барселоны» Ансу Фати, в топ-3 также вошли полузащитники Эдуардо Камавинга («Ренн») и Райан Гравенберх («Аякс»).
Российские игроки в рейтинг не попали. РПЛ в нем представляет только грузинский хавбек «Рубина» Хвича Кварацхелия (34-е место).
Полный список топ-50 можно посмотреть по ссылке.
Agree with #LEquipe’s list?#AnsuFati #Fati #Camavinga #Gravenberch #Pedri #Reyna #Bellingham #Vershaeren #Greenwood #Saka #Boadu #365Scores pic.twitter.com/Z1L0hTlg9b— 365Scores (@365Scores) February 12, 2021