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    Фати – лучший молодой игрок в мире по версии L’Equipe, Хвича – 34-й

    Французское издание L’Equipe опубликовало собственный рейтинг лучших футболистов мира в возрасте до 20 лет.

    Первое место занял нападающий «Барселоны» Ансу Фати, в топ-3 также вошли полузащитники Эдуардо Камавинга («Ренн») и Райан Гравенберх («Аякс»).

    Российские игроки в рейтинг не попали. РПЛ в нем представляет только грузинский хавбек «Рубина» Хвича Кварацхелия (34-е место).

    Полный список топ-50 можно посмотреть по ссылке.

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    Источник: L’Equipe

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    Комментарии3
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      Рейтинг: +8134

      Hektor 84 1 час назад

      А нам руководство РФС и Галактионов заливают в уши о каком то сумасшедшем поколении российских футболистов, которые скоро всех начнут рвать!!!

      0
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      Рейтинг: +2492

      Masteralex 2 часа назад

      скоро одни черноиды в Европе будут играть

      1
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    • ...
      Рейтинг: +11252

      Skull_Boy 2 часа назад

      И эти юнцы выполняют чуть ли не ключевые роли в своих клубах и сборной, а где наши, а кого туда включать, если нет никого

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