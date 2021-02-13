Фати – лучший молодой игрок в мире по версии L’Equipe, Хвича – 34-й

Французское издание L’Equipe опубликовало собственный рейтинг лучших футболистов мира в возрасте до 20 лет.

Первое место занял нападающий «Барселоны» Ансу Фати, в топ-3 также вошли полузащитники Эдуардо Камавинга («Ренн») и Райан Гравенберх («Аякс»).

Российские игроки в рейтинг не попали. РПЛ в нем представляет только грузинский хавбек «Рубина» Хвича Кварацхелия (34-е место).

Полный список топ-50 можно посмотреть по ссылке.