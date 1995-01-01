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    Семенов – о несостоявшемся уходе из «Ахмата»: «Был морально сломлен. Хотел играть в еврокубках»

    Защитник «Ахмата» Андрей Семенов рассказал, что мог покинуть грозненский клуб в зимнее трансферное окно.

    — Ты говорил, что определяешься со своим будущим. Что решил?

    — Остаюсь в Грозном. Был интерес со стороны «Динамо», «Локомотива» и «Краснодара», но, к сожалению, все осталось на уровне слухов.

    — То есть конкретных предложений не было?

    — Были, но почему-то все сходило на нет. Наверное, потому что «Ахмат» хотел больше денег за мой трансфер, чем предлагали.

    — Не было из-за этого конфликтов?

    — До конфликтов не доходило, но это немного неприятная ситуация. Я понимал, что хочу играть в еврокубках и достигать больших целей.

    При всем уважении к «Ахмату», чтобы расти, нужно играть в еврокубках. Из-за этого возникало недопонимание. Я хотел уйти, но не срослось. Это, конечно, немного ломает. Я ведь хотел играть в топ-клубе.

    — Это тебя не сломило?

    — Да, можно сказать, что морально я был сломлен. Но сейчас это все позади. Нужно двигаться дальше. Впереди чемпионат Европы со сборной. Да еще и хочется помочь «Ахмату», потому что этот клуб многое сделал для меня. Мои мысли сейчас только о тренировках, клубе и сборной.

    — Ты веришь, что после чемпионата Европы тебе удастся перейти в топ-клуб?

    — С клубом всегда была договоренность, что меня отпустят за хорошие деньги, но почему-то его не устроили те предложения, которые были.

    Конечно, я еще надеюсь уйти в топ-клуб. Но «Ахмат» — это та команда, которая многое мне дала. Хочется, чтобы и они заработали на моем трансфере. А может, мы сейчас хорошо проведем весну и попадем в Европу.

    • Семенов провел девять матчей в текущем сезоне РПЛ.
    • Контракт Семенова с «Ахматом» истекает летом 2022 года.

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    Источник: «Спорт-Экспресс»

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