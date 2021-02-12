Семенов – о несостоявшемся уходе из «Ахмата»: «Был морально сломлен. Хотел играть в еврокубках»

Защитник «Ахмата» Андрей Семенов рассказал, что мог покинуть грозненский клуб в зимнее трансферное окно.

— Ты говорил, что определяешься со своим будущим. Что решил?

— Остаюсь в Грозном. Был интерес со стороны «Динамо», «Локомотива» и «Краснодара», но, к сожалению, все осталось на уровне слухов.

— То есть конкретных предложений не было?

— Были, но почему-то все сходило на нет. Наверное, потому что «Ахмат» хотел больше денег за мой трансфер, чем предлагали.

— Не было из-за этого конфликтов?

— До конфликтов не доходило, но это немного неприятная ситуация. Я понимал, что хочу играть в еврокубках и достигать больших целей.

При всем уважении к «Ахмату», чтобы расти, нужно играть в еврокубках. Из-за этого возникало недопонимание. Я хотел уйти, но не срослось. Это, конечно, немного ломает. Я ведь хотел играть в топ-клубе.

— Это тебя не сломило?

— Да, можно сказать, что морально я был сломлен. Но сейчас это все позади. Нужно двигаться дальше. Впереди чемпионат Европы со сборной. Да еще и хочется помочь «Ахмату», потому что этот клуб многое сделал для меня. Мои мысли сейчас только о тренировках, клубе и сборной.

— Ты веришь, что после чемпионата Европы тебе удастся перейти в топ-клуб?

— С клубом всегда была договоренность, что меня отпустят за хорошие деньги, но почему-то его не устроили те предложения, которые были.

Конечно, я еще надеюсь уйти в топ-клуб. Но «Ахмат» — это та команда, которая многое мне дала. Хочется, чтобы и они заработали на моем трансфере. А может, мы сейчас хорошо проведем весну и попадем в Европу.