Агент Малкома: «У него нет травмы. Все хорошо»

Он просто хрустальный. Барса просто так игрока не отпустила бы. А Зениту просто спихнули г*внецо ненужное еще и за 40кк.
Луис Фернандо Гарсия, агент полузащитника «Зенита» Малкома, рассказал о состоянии бразильца после повреждения, полученного в товарищеском матче со сборной Иордании.
«Нет, у него нет травмы. Все хорошо», – цитирует агента футболиста «СЭ».
- Малкома заменили на 52-й минуте из-за повреждения колена.
- В сезоне РПЛ Малком провел 15 матчей, забил гол, сделал 2 результативные передачи.
- «Зенит» лидирует в РПЛ.
Оххх. Малком травмировал колено в контрольной игреБразилец ушел с поля в сопровождении врачей:https://t.co/wNu7ZVbp5U pic.twitter.com/rdYyzrGQKH— Матч ТВ (@MatchTV) February 9, 2021