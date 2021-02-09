Агент Малкома: «У него нет травмы. Все хорошо»

Луис Фернандо Гарсия, агент полузащитника «Зенита» Малкома, рассказал о состоянии бразильца после повреждения, полученного в товарищеском матче со сборной Иордании.

«Нет, у него нет травмы. Все хорошо», – цитирует агента футболиста «СЭ».

Малкома заменили на 52-й минуте из-за повреждения колена.

В сезоне РПЛ Малком провел 15 матчей, забил гол, сделал 2 результативные передачи.

«Зенит» лидирует в РПЛ.