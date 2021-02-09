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    Агент Малкома: «У него нет травмы. Все хорошо»

    Луис Фернандо Гарсия, агент полузащитника «Зенита» Малкома, рассказал о состоянии бразильца после повреждения, полученного в товарищеском матче со сборной Иордании.

    «Нет, у него нет травмы. Все хорошо», – цитирует агента футболиста «СЭ».

    • Малкома заменили на 52-й минуте из-за повреждения колена.
    • В сезоне РПЛ Малком провел 15 матчей, забил гол, сделал 2 результативные передачи.
    • «Зенит» лидирует в РПЛ.

    Новый проект о спорте от команды «Бомбардира»: главные темы, лучшие сюжеты – и ничего лишнего

    Источник: «Спорт-Экспресс»

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    Комментарии2
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      Рейтинг: +236

      Жорик секс обжорик 2 часа назад

      Он просто хрустальный. Барса просто так игрока не отпустила бы. А Зениту просто спихнули г*внецо ненужное еще и за 40кк.

      0
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      Рейтинг: +10041

      ilichkadr 2 часа назад

      "у него нет травмы"!?
      По его эмоциям казалось, что ему ногу оторвали............

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