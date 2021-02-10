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  • Рамирес: «Нет сомнений, что Мусаев способен привести «Краснодар» к победе в РПЛ»

Рамирес: «Нет сомнений, что Мусаев способен привести «Краснодар» к победе в РПЛ»

10 февраля 2021, 14:16
9

Защитник «Краснодара» Кристиан Рамирес поделился мнением о главном тренере «быков» Мураде Мусаеве.

— На ваш взгляд, способен ли Мурад Мусаев привести «Краснодар», может быть, не в этом сезоне, но в ближайшем будущем к первому месту в РПЛ? Он обладает нужными характеристиками для этого?

— У меня были разные тренеры, в том числе и в «Краснодаре». Нет сомнений в том, что Мусаев способен привести команду к победе во внутреннем чемпионате. Он знает подход к игрокам, умеет управлять командой, что не раз демонстрировал в больших матчах.

Думаю, никто не сомневается в том, что под его руководством «Краснодар» добьeтся больших достижений.

— Но при этом даже в нынешнем сезоне были разговоры, что, возможно, Мусаева стоит отправить в отставку.

— Игроки «Краснодара» доверяют тренеру. Мы уверены в нeм и абсолютно спокойны.

  • «Краснодар» идет на седьмом месте в РПЛ.
  • Мусаев де-факто возглавляет «Краснодар» с весны 2018 года.

Источник: News.ru
Россия. Премьер-лига Краснодар Рамирес Кристиан Мусаев Мурад
Комментарии (9)
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vladimir-7
1612956698
Главная задача Мусаева на сегодня, это Краснодару уйти с 7 места РПЛ, а вот куда, куда у него получится.
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Сильвербой
1612964975
Для того, что бы Краснодару стать чемпионом, нужно что бы лига была справедливой, а это не про наш футбол!!!
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paracetamol
1612990207
Да куда ему с бледной, в этом году уже натренировал.
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Hektor 84
1613060100
Та ни куда Мусаев не способепривести Краснодар. Так беспонтовый физрук с гонором! Смешно было за ним наблюдать как он после проигранных матчей прыгал на судей! Так утырок не более.
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