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    Рамирес: «Нет сомнений, что Мусаев способен привести «Краснодар» к победе в РПЛ»

    Защитник «Краснодара» Кристиан Рамирес поделился мнением о главном тренере «быков» Мураде Мусаеве.

    — На ваш взгляд, способен ли Мурад Мусаев привести «Краснодар», может быть, не в этом сезоне, но в ближайшем будущем к первому месту в РПЛ? Он обладает нужными характеристиками для этого?

    — У меня были разные тренеры, в том числе и в «Краснодаре». Нет сомнений в том, что Мусаев способен привести команду к победе во внутреннем чемпионате. Он знает подход к игрокам, умеет управлять командой, что не раз демонстрировал в больших матчах.

    Думаю, никто не сомневается в том, что под его руководством «Краснодар» добьeтся больших достижений.

    — Но при этом даже в нынешнем сезоне были разговоры, что, возможно, Мусаева стоит отправить в отставку.

    — Игроки «Краснодара» доверяют тренеру. Мы уверены в нeм и абсолютно спокойны.

    • «Краснодар» идет на седьмом месте в РПЛ.
    • Мусаев де-факто возглавляет «Краснодар» с весны 2018 года.

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    Источник: News.ru

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    Сегодня, 14:16
    Комментарии2
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      Рейтинг: +6921

      Сильвербой 1 час назад

      Для того, что бы Краснодару стать чемпионом, нужно что бы лига была справедливой, а это не про наш футбол!!!

      0
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      Рейтинг: +15327

      vladimir-7 3 часа назад

      Главная задача Мусаева на сегодня, это Краснодару уйти с 7 места РПЛ, а вот куда, куда у него получится.

      0
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