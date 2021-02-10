Рамирес: «Нет сомнений, что Мусаев способен привести «Краснодар» к победе в РПЛ»

Защитник «Краснодара» Кристиан Рамирес поделился мнением о главном тренере «быков» Мураде Мусаеве.

— На ваш взгляд, способен ли Мурад Мусаев привести «Краснодар», может быть, не в этом сезоне, но в ближайшем будущем к первому месту в РПЛ? Он обладает нужными характеристиками для этого?

— У меня были разные тренеры, в том числе и в «Краснодаре». Нет сомнений в том, что Мусаев способен привести команду к победе во внутреннем чемпионате. Он знает подход к игрокам, умеет управлять командой, что не раз демонстрировал в больших матчах.

Думаю, никто не сомневается в том, что под его руководством «Краснодар» добьeтся больших достижений.

— Но при этом даже в нынешнем сезоне были разговоры, что, возможно, Мусаева стоит отправить в отставку.

— Игроки «Краснодара» доверяют тренеру. Мы уверены в нeм и абсолютно спокойны.