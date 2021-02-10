Рамирес: «Нет сомнений, что Мусаев способен привести «Краснодар» к победе в РПЛ»

Защитник «Краснодара» Кристиан Рамирес поделился мнением о главном тренере «быков» Мураде Мусаеве.
— На ваш взгляд, способен ли Мурад Мусаев привести «Краснодар», может быть, не в этом сезоне, но в ближайшем будущем к первому месту в РПЛ? Он обладает нужными характеристиками для этого?
— У меня были разные тренеры, в том числе и в «Краснодаре». Нет сомнений в том, что Мусаев способен привести команду к победе во внутреннем чемпионате. Он знает подход к игрокам, умеет управлять командой, что не раз демонстрировал в больших матчах.
Думаю, никто не сомневается в том, что под его руководством «Краснодар» добьeтся больших достижений.
— Но при этом даже в нынешнем сезоне были разговоры, что, возможно, Мусаева стоит отправить в отставку.
— Игроки «Краснодара» доверяют тренеру. Мы уверены в нeм и абсолютно спокойны.
- «Краснодар» идет на седьмом месте в РПЛ.
- Мусаев де-факто возглавляет «Краснодар» с весны 2018 года.