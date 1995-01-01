Журналист Фальк: Упамекано выбирает между «Баварией», «Ливерпулем» и «Челси»

Защитник «Лейпцига» Дайот Упамекано намерен покинуть клуб этим летом.

По информации журналиста Кристиана Фалька, 22-летний француз рассматривает три клуба для продолжения карьеры – «Баварию», «Ливерпуль» и «Челси».