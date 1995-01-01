Авторизация

Войдите на сайт, чтобы оценить посты и коментарии

Забыли пароль?
Зарегистрироваться

Войти как пользоавтель:

Регистрация
Регистрируясь на сайте, вы принимаете
условия Пользовательского соглашения.
Сброс пароля

Введите ваш ник на сайте
Телеграм-канал
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    3
    теста для вас
    1 Тест: угадай футболиста по части имени
    Тест: угадай футболиста по части имени
    2 Тест: кто ты в скандале с Тарасовым и футболкой Путина? Закрываем тему
    Тест: кто ты в скандале с Тарасовым и футболкой Путина? Закрываем тему
    3 Тест: какой клуб появился раньше?
    Тест: какой клуб появился раньше?

    Журналист Фальк: Упамекано выбирает между «Баварией», «Ливерпулем» и «Челси»

    Защитник «Лейпцига» Дайот Упамекано намерен покинуть клуб этим летом.

    По информации журналиста Кристиана Фалька, 22-летний француз рассматривает три клуба для продолжения карьеры – «Баварию», «Ливерпуль» и «Челси».

    • Летом в контракте Упамекано начнет действовать фиксированная опция выкупа за 43 миллиона евро.
    • Ранее президент «Баварии» Карл-Хайнц Румменигге подтвердил интерес к Упамекано.

    Новый проект о спорте от команды «Бомбардира»: главные темы, лучшие сюжеты – и ничего лишнего

    Источник: твиттер Кристиана Фалька

    Нашли опечатку?
    Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

    Сегодня, 19:59
    Комментарии1
    ...
    • ...
      Рейтинг: +82552

      zigbert 1 час назад

      С продажей Упамекано Лейпциг многое потеряет. Хороший защитник,который сможет играть в любой из этих команд.

      0
      Ответить
    Партнеры
    Рейтинг пользователей
    #1
    sv1969
    98853
    #2
    zigbert
    82532
    #3
    Рубик Докоян
    77180
    #4
    Zenit-84
    76976
    #5
    insider_retro
    66038
    Все
    • Читайте нас: 
    • Рейтинг@Mail.ru