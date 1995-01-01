Журналист Фальк: Упамекано выбирает между «Баварией», «Ливерпулем» и «Челси»

С продажей Упамекано Лейпциг многое потеряет. Хороший защитник,который сможет играть в любой из этих команд.
Защитник «Лейпцига» Дайот Упамекано намерен покинуть клуб этим летом.
По информации журналиста Кристиана Фалька, 22-летний француз рассматривает три клуба для продолжения карьеры – «Баварию», «Ливерпуль» и «Челси».
- Летом в контракте Упамекано начнет действовать фиксированная опция выкупа за 43 миллиона евро.
- Ранее президент «Баварии» Карл-Хайнц Румменигге подтвердил интерес к Упамекано.