Маслов: «Если бы не футбол, постарался бы работать в «Газпроме»

Защитник «Спартака» Павел Маслов рассказал, в какой отрасли работал бы, если бы не футбол. Он даже назвал конкретную корпорацию.

– Ты мог закончить с футболом еще в школьном возрасте. Кем бы стал, если бы не спорт?

– В принципе, в школе я хорошо учился. Сдавал те предметы, которые футболисты обычно не сдают: физику, профильную математику. Думал поступать в наш Тюменский нефтегазовый университет. Наверное, если бы так и случилось, выбрал бы какую-то специальность в этой сфере, как и мой брат. Потому что понять, к чему лежит душа, я просто не успел – все детство провел в футболе.

– И работал бы в «Газпроме»?

– Постарался бы. Ну, плыл бы по течению, потому что, повторю, я очень много сил и времени посвятил футболу, уехал из семьи, но вот наступил такой момент, что мог с этим закончить. И советовался с родителями... Никто ведь не заставляет всю жизнь работать по той специальности, на которую ты поступил, но получить ее – хуже точно не будет. Голодным, по крайней мере, не останешься.

В нынешнем сезоне РПЛ Маслов сыграл в 17 матчах.

Маслов – лучший игрок текущего чемпионата России по точности передач (91%).

«Спартак» идет на 3-м месте в РПЛ.

Маслов: «Умирает дух футбола и мужественность игры. Тошно»