Авторизация

Войдите на сайт, чтобы оценить посты и коментарии

Забыли пароль?
Зарегистрироваться

Войти как пользоавтель:

Регистрация
Регистрируясь на сайте, вы принимаете
условия Пользовательского соглашения.
Сброс пароля

Введите ваш ник на сайте
Моя команда
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    3
    теста для вас
    1 Тест: кто сыграет на Кубке конфедераций?
    Тест: кто сыграет на Кубке конфедераций?
    2 Лучший трансфер зимы в Европе. Рейтинг читателей «Бомбардира»
    Лучший трансфер зимы в Европе. Рейтинг читателей «Бомбардира»
    3 Тест: какое решение примет футболист?
    Тест: какое решение примет футболист?

    Маслов: «Если бы не футбол, постарался бы работать в «Газпроме»

    Защитник «Спартака» Павел Маслов рассказал, в какой отрасли работал бы, если бы не футбол. Он даже назвал конкретную корпорацию.

    – Ты мог закончить с футболом еще в школьном возрасте. Кем бы стал, если бы не спорт?

    – В принципе, в школе я хорошо учился. Сдавал те предметы, которые футболисты обычно не сдают: физику, профильную математику. Думал поступать в наш Тюменский нефтегазовый университет. Наверное, если бы так и случилось, выбрал бы какую-то специальность в этой сфере, как и мой брат. Потому что понять, к чему лежит душа, я просто не успел – все детство провел в футболе.

    – И работал бы в «Газпроме»?

    – Постарался бы. Ну, плыл бы по течению, потому что, повторю, я очень много сил и времени посвятил футболу, уехал из семьи, но вот наступил такой момент, что мог с этим закончить. И советовался с родителями... Никто ведь не заставляет всю жизнь работать по той специальности, на которую ты поступил, но получить ее – хуже точно не будет. Голодным, по крайней мере, не останешься.

    • В нынешнем сезоне РПЛ Маслов сыграл в 17 матчах.
    • Маслов – лучший игрок текущего чемпионата России по точности передач (91%).
    • «Спартак» идет на 3-м месте в РПЛ.

    Маслов: «Умирает дух футбола и мужественность игры. Тошно»

    Новый проект о спорте от команды «Бомбардира»: главные темы, лучшие сюжеты – и ничего лишнего

    Источник: «Спорт-Экспресс»

    Нашли опечатку?
    Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

    Сегодня, 18:29
    Комментарии2
    ...
    • ...
      Рейтинг: +1547

      Алехсбургер. 1 час назад

      Задрал ты уже....

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +3038

      erma 1 час назад

      Как говорится, А и Б сидели на трубе. А тут еще и Маслов... Газтруба не резиновая!

      1
      Ответить
    Партнеры
    Рейтинг пользователей
    #1
    sv1969
    98853
    #2
    zigbert
    82532
    #3
    Рубик Докоян
    77180
    #4
    Zenit-84
    76976
    #5
    insider_retro
    66038
    Все
    • Читайте нас: 
    • Рейтинг@Mail.ru