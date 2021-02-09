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Маслов: «Умирает дух футбола и мужественность игры. Тошно»

9 февраля 2021, 15:21
9

Защитник «Спартака» Павел Маслов рассказал, что его беспокоит в современном футболе. Игрок хочет больше мужественности.

«Есть внутреннее понимание того, что футбол имеет мужское начало. И то, что должно быть основополагающим в этой игре, уходит или сводится к минимуму. Когда говорят, что симуляция — часть игры, это для меня тошно. Я за то, что если симуляция поймана — пусть даже после матча, — это должно вести к длительной дисквалификации. Легкое касание лица — люди падают, корчатся. Ведь такое смотрят дети.

И потом приходит поколение, которое готово добиваться результата грязными поступками. Умирает сам дух футбола и мужественность игры. Англия — последний более-менее живой островок футбола в мировых масштабах», – сказал Маслов.

  • В нынешнем сезоне РПЛ Маслов сыграл в 17 матчах.
  • Маслов – лучший игрок текущего чемпионата России по точности передач (91%).
  • «Спартак» идет на 3-м месте в РПЛ.

Маслов: «Хочу играть в АПЛ – это другой мир вообще. Нигде нет такого судейства и темпа»

Источник: «Спорт-Экспресс»
Россия. Премьер-лига Спартак Маслов Павел
Комментарии (9)
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Fusballer
1612874673
Огромные деньги ещё портят футбол и спорт в целом. Истинный спортивный дух на профессиональном уровне давно ушёл из спорта.
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NewLife
1612874928
Лучшие артисты- Паредес, зюба и отстоев. В следующий раз, когда зюба будет изображать эпилепсию, сучить ножками и бить ручками о газон, его надо унести в раздевалку, чтобы там остался.
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oyabun
1612878181
То что Паша Англии лизнул, навряд ли ими будет замечено. Незачет! Будто у них так не падают и не корчатся? Везде одинаково. А по сути сказано верно, надо понаблюдать за ним в играх, как сам то?
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vladimir63
1612879222
он прав ! симуляция губит футбол !
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VVM1964
1612881071
Не могу не согласится - всё сказано верно , главное что бы это было ещё и искренне .
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Боцман59rus
1612883028
Ещё бы тебе мастерства Паша, так что работай и удачи
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erma
1612884342
Не знаю, дух ли умирает или тело, но что-то умирает в нашем футболе, это точно. Может, голова? Там Дюковы всякие, Прядкины, Роттенберги... Вонь стоит страшная.
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Вальдемар IV
1612892765
у рабов один дух на уме
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