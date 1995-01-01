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    Маслов: «Умирает дух футбола и мужественность игры. Тошно»

    Защитник «Спартака» Павел Маслов рассказал, что его беспокоит в современном футболе. Игрок хочет больше мужественности.

    «Есть внутреннее понимание того, что футбол имеет мужское начало. И то, что должно быть основополагающим в этой игре, уходит или сводится к минимуму. Когда говорят, что симуляция — часть игры, это для меня тошно. Я за то, что если симуляция поймана — пусть даже после матча, — это должно вести к длительной дисквалификации. Легкое касание лица — люди падают, корчатся. Ведь такое смотрят дети.

    И потом приходит поколение, которое готово добиваться результата грязными поступками. Умирает сам дух футбола и мужественность игры. Англия — последний более-менее живой островок футбола в мировых масштабах», – сказал Маслов.

    • В нынешнем сезоне РПЛ Маслов сыграл в 17 матчах.
    • Маслов – лучший игрок текущего чемпионата России по точности передач (91%).
    • «Спартак» идет на третьем месте в РПЛ.

    Маслов: «Хочу играть в АПЛ – это другой мир вообще. Нигде нет такого судейства и темпа»

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    Источник: «Спорт-Экспресс»

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    Сегодня, 15:21
    Комментарии2
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      Рейтинг: +7488

      NewLife 32 минуты назад

      Лучшие артисты- Паредес, зюба и отстоев. В следующий раз, когда зюба будет изображать эпилепсию, сучить ножками и бить ручками о газон, его надо унести в раздевалку, чтобы там остался.

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    • ...
      Рейтинг: +2095

      Fusballer 37 минут назад

      Огромные деньги ещё портят футбол и спорт в целом. Истинный спортивный дух на профессиональном уровне давно ушёл из спорта.

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