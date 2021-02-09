Маслов: «Умирает дух футбола и мужественность игры. Тошно»

Защитник «Спартака» Павел Маслов рассказал, что его беспокоит в современном футболе. Игрок хочет больше мужественности.

«Есть внутреннее понимание того, что футбол имеет мужское начало. И то, что должно быть основополагающим в этой игре, уходит или сводится к минимуму. Когда говорят, что симуляция — часть игры, это для меня тошно. Я за то, что если симуляция поймана — пусть даже после матча, — это должно вести к длительной дисквалификации. Легкое касание лица — люди падают, корчатся. Ведь такое смотрят дети.

И потом приходит поколение, которое готово добиваться результата грязными поступками. Умирает сам дух футбола и мужественность игры. Англия — последний более-менее живой островок футбола в мировых масштабах», – сказал Маслов.

В нынешнем сезоне РПЛ Маслов сыграл в 17 матчах.

Маслов – лучший игрок текущего чемпионата России по точности передач (91%).

«Спартак» идет на 3-м месте в РПЛ.

Маслов: «Хочу играть в АПЛ – это другой мир вообще. Нигде нет такого судейства и темпа»