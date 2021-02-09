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    Клаттенбург: «Судье Оливеру после матча «Реал» – «Ювентус» в 2018 году пришлось увезти из дома семью»

    Бывший английский арбитр Марк Клаттенбург рассказал, что его коллега Майкл Оливер в 2018 году был вынужден прятать семью. Причина – угрозы со стороны болельщиков.

    «Оливеру пришлось увезти семью из дома после игры «Реал»«Ювентус». Майкл получал оскорбления в социальных сетях. Пользователям плевать, что происходит», – написал Клаттенбург в колонке.

    • Оливер в компенсированное время 2-го тайма матча в Мадриде назначил пенальти в пользу «Реала».
    • Также Оливер удалил вратаря туринцев Джанлуиджи Буффона.
    • Клаттенбург завершил карьеру в 2017 году.

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    Источник: Daily Mail

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    09.02.2021 16:20
    Комментарии3
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      Рейтинг: +82576

      zigbert 10 февраля, 10:57

      В том памятном матче возмущений по действию судьи было предостаточно.

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      Рейтинг: +628

      JI e x a 9 февраля, 19:06

      Ничего, у него было у кого совета спросить, Овребо, думаю, своего коллегу в беде не оставил =) Тот, когда Барселону протащил, думаю, вообще в бункере год жил =)))

      0
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      Рейтинг: +3666

      solodealer 9 февраля, 16:51

      Судья - пи..рас!)))

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