Клаттенбург: «Судье Оливеру после матча «Реал» – «Ювентус» в 2018 году пришлось увезти из дома семью»

Бывший английский арбитр Марк Клаттенбург рассказал, что его коллега Майкл Оливер в 2018 году был вынужден прятать семью. Причина – угрозы со стороны болельщиков.
«Оливеру пришлось увезти семью из дома после игры «Реал» – «Ювентус». Майкл получал оскорбления в социальных сетях. Пользователям плевать, что происходит», – написал Клаттенбург в колонке.
- Оливер в компенсированное время 2-го тайма матча в Мадриде назначил пенальти в пользу «Реала».
- Также Оливер удалил вратаря туринцев Джанлуиджи Буффона.
- Клаттенбург завершил карьеру в 2017 году.
Источник: Daily Mail