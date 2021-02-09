Клаттенбург: «Судье Оливеру после матча «Реал» – «Ювентус» в 2018 году пришлось увезти из дома семью»

Бывший английский арбитр Марк Клаттенбург рассказал, что его коллега Майкл Оливер в 2018 году был вынужден прятать семью. Причина – угрозы со стороны болельщиков.

«Оливеру пришлось увезти семью из дома после игры «Реал» – «Ювентус». Майкл получал оскорбления в социальных сетях. Пользователям плевать, что происходит», – написал Клаттенбург в колонке.