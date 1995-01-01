Маслов: «Матч с «Зенитом» в Питере – деклассирование. «Спартак» сыграл отвратительно»

Давно пора переименовать ковальчуковский С-Э в "анти-Спартак".
Где такие же материалы с плачем игроков синита об их подвигах в Европе. Они были, но единичны , а о Спартаке каждый день.
Защитник «Спартака» Павел Маслов оценил перспективы московского клуба в борьбе за чемпионство в РПЛ после поражений от «Сочи» (0:1) и «Зенита» (1:3).
— После поражений от «Сочи» и «Зенита» «Спартак» поборется за чемпионство?
— Думаю, да. Конечно, матч в Питере был ужасным. Мы сыграли просто отвратительно — это было деклассирование. Но я бы не сказал, что результат игры в Сочи не закономерен. Там не было ощущения, что ничего не получалось, что мы заслужили поражение. Так вышло: один удар — гол.
Если бы мы там выиграли, поражение от «Зенита» не смотрелось бы так катастрофически, и год закончили бы на совсем другой ноте.
- «Спартак» идет на третьем месте в РПЛ.
- Отставание от идущего первым «Зенита» – шесть очков.
Маслов – об 1:3 с «Зенитом»: «Ты просто сидишь и понимаешь, что облажался. Было опустошение»