Маслов: «Матч с «Зенитом» в Питере – деклассирование. «Спартак» сыграл отвратительно»

Защитник «Спартака» Павел Маслов оценил перспективы московского клуба в борьбе за чемпионство в РПЛ после поражений от «Сочи» (0:1) и «Зенита» (1:3).

— После поражений от «Сочи» и «Зенита» «Спартак» поборется за чемпионство?

— Думаю, да. Конечно, матч в Питере был ужасным. Мы сыграли просто отвратительно — это было деклассирование. Но я бы не сказал, что результат игры в Сочи не закономерен. Там не было ощущения, что ничего не получалось, что мы заслужили поражение. Так вышло: один удар — гол.

Если бы мы там выиграли, поражение от «Зенита» не смотрелось бы так катастрофически, и год закончили бы на совсем другой ноте.

«Спартак» идет на третьем месте в РПЛ.

Отставание от идущего первым «Зенита» – шесть очков.

Маслов – об 1:3 с «Зенитом»: «Ты просто сидишь и понимаешь, что облажался. Было опустошение»