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    Маслов: «Матч с «Зенитом» в Питере – деклассирование. «Спартак» сыграл отвратительно»

    Защитник «Спартака» Павел Маслов оценил перспективы московского клуба в борьбе за чемпионство в РПЛ после поражений от «Сочи» (0:1) и «Зенита» (1:3).

    — После поражений от «Сочи» и «Зенита» «Спартак» поборется за чемпионство?

    — Думаю, да. Конечно, матч в Питере был ужасным. Мы сыграли просто отвратительно — это было деклассирование. Но я бы не сказал, что результат игры в Сочи не закономерен. Там не было ощущения, что ничего не получалось, что мы заслужили поражение. Так вышло: один удар — гол.

    Если бы мы там выиграли, поражение от «Зенита» не смотрелось бы так катастрофически, и год закончили бы на совсем другой ноте.

    • «Спартак» идет на третьем месте в РПЛ.
    • Отставание от идущего первым «Зенита» – шесть очков.

    Маслов – об 1:3 с «Зенитом»: «Ты просто сидишь и понимаешь, что облажался. Было опустошение»

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    Источник: «Спорт-Экспресс»

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    Комментарии3
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      Рейтинг: +7488

      NewLife 2 часа назад

      Давно пора переименовать ковальчуковский С-Э в "анти-Спартак".
      Где такие же материалы с плачем игроков синита об их подвигах в Европе. Они были, но единичны , а о Спартаке каждый день.

      1
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      Рейтинг: +25713

      VVM1964 > NewLife 1 час назад

      Ну а о ком еще писать то ? Даже здесь - посмотри сколько комментов про любую новость про Спартак и сколько у других . И это еще куда то гвардия алармогаврошей и литейного исчезла ( СЛАВА БОГУ ) , но думаю не надолго .

      1
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      Рейтинг: +6167

      KPCCSPB > VVM1964 17 минут назад

      Ага, новость про то, где спаму полсуживал судья в Риге, вы заигнорили, типа судья просто плохой. Но в РПЛ, у вас Зенит всех купил, но за собой и командой своей, вы не следите, потому что сами правду знаете ^_*

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