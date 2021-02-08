Касильяс, Марадона, Кройф и Хави – в символической сборной всех времен по версии AS

Знаем мы цену всех этих сборных от испанских газет - они так просто посещаемость сайта себе накручивают ради популярности и прибыли. Там постоянно какие-то странные результаты получаются.
Да вы только на расстановку игроков посмотрите. Хави в опорной зоне? Шта?
А как вам Кас в статусе лучшего вратаря всех времён и народов? Не перебор, не?
Испанское издание AS представило символическую сборную всех времен.
Сборную составили журналисты AS из разных стран и болельщики, выбиравшие лучших в твиттере.
Вратарь: Икер Касильяс;
Защитники: Серхио Рамос, Франц Беккенбауэр, Роберто Карлос;
Полузащитники: Хави, Йохан Кройф, Диего Марадона, Пеле;
Нападающие: Лионель Месси, Альфредо Ди Стефано и Криштиану Роналду.