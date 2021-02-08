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    Касильяс, Марадона, Кройф и Хави – в символической сборной всех времен по версии AS

    Испанское издание AS представило символическую сборную всех времен.

    Сборную составили журналисты AS из разных стран и болельщики, выбиравшие лучших в твиттере.

    Вратарь: Икер Касильяс;

    Защитники: Серхио Рамос, Франц Беккенбауэр, Роберто Карлос;

    Полузащитники: Хави, Йохан Кройф, Диего Марадона, Пеле;

    Нападающие: Лионель Месси, Альфредо Ди Стефано и Криштиану Роналду.

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    Источник: AS

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    Сегодня, 08:58
    Комментарии6
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      Рейтинг: +11191

      Cules2013 1 час назад

      Знаем мы цену всех этих сборных от испанских газет - они так просто посещаемость сайта себе накручивают ради популярности и прибыли. Там постоянно какие-то странные результаты получаются.

      Да вы только на расстановку игроков посмотрите. Хави в опорной зоне? Шта?
      А как вам Кас в статусе лучшего вратаря всех времён и народов? Не перебор, не?

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      Рейтинг: +6

      dazo23 1 час назад

      Как ваши ставочки мужики? Не надоело сливать последнее??? Вот вам нормальный сайт с инфой tgtennis.com (я там уже больше года сижу и постоянно в стабильном плюсе).
      Ну вы конечно как хотите, можете не верить, доказывать вам что то мне на*** не надо! Просто "по братски" делюсь информацией с нормальными парнями, если тут такие есть...

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      Рейтинг: +480

      El_Chori 2 часа назад

      Ну наверное да, хотя французов не хватает

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      Рейтинг: +5246

      vladik12 2 часа назад

      Испано-ангажированная сборная. Необъективная.

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      Рейтинг: +1065

      SaveAS 3 часа назад

      Вроде лучший вратарь всех времен это Лев Яшин, что там делает Касильяс....

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      Рейтинг: +102

      BlackMurderDeco > SaveAS 25 минут назад

      Они наверное не знают , кто такой Яшин, ну не гоже им русских ставить в пример, как можно сравнивать футбол, разного поколения?) Карлос великий, Роналдо нет, Ривалдо нет, пеле нет, ди Стефано есть, Касильяс есть, кана нет, Яшина нет, матеуса нет, Веретенникова нет, а он великий, накуренные там сидят и не более

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