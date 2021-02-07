AS: Моуринью недоволен Бэйлом. Вероятно, он вернется в «Реал»

Главный тренер «Тоттенхэма» Жозе Моуринью недоволен игрой полузащитника Гарета Бэйла.

Как пишет AS, португалец устал от футболиста. В последних двух матчах лондонцев Бэйл остался на скамейке запасных.

Скорее всего, «Тоттенхэм» не будет выкупать валлийца у «Реала» или продлевать его аренду.

«Тоттенхэм» арендовал Бэйла до конца сезона.

В шести матчах АПЛ он забил один гол.

Моуринью – Бэйлу: «Ты хочешь остаться тут или вернуться в «Реал» и не играть?»