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    AS: Моуринью недоволен Бэйлом. Вероятно, он вернется в «Реал»

    Главный тренер «Тоттенхэма» Жозе Моуринью недоволен игрой полузащитника Гарета Бэйла.

    Как пишет AS, португалец устал от футболиста. В последних двух матчах лондонцев Бэйл остался на скамейке запасных.

    Скорее всего, «Тоттенхэм» не будет выкупать валлийца у «Реала» или продлевать его аренду.

    • «Тоттенхэм» арендовал Бэйла до конца сезона.
    • В шести матчах АПЛ он забил один гол.

    Моуринью – Бэйлу: «Ты хочешь остаться тут или вернуться в «Реал» и не играть?»

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    Источник: AS

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    Комментарии4
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      Рейтинг: +1819

      Dizayner 57 минут назад

      бэйлу пора менять род деятельности на гольф, ну не хочет чел в футбол играть, наскучило ему, а вы пристали, то Зидан, теперь вот Жозе)) оставьте бэйла, он в печали

      0
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      Рейтинг: +20034

      DOCTOR PENALTY 1 час назад

      Особенный думал, что из Реала приедет Бэйл, а получился конкретный Наебэйл.

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      Рейтинг: +1345

      koli4ka 1 час назад

      Гарет,да купи ты себе в энтом грёбаном Лондоне полянку площадью 100мх100м,и высотой 3.5м,да и играй на ней в своё удовольствие там в гольфец на зависть всем Мауриньям и Зиданьям!!!...

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      Рейтинг: +1124

      petr69 > koli4ka 1 час назад

      Деньги нужно отрабатывать. А так как поступает Бэйл это просто свинство

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