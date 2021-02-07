AS: Моуринью недоволен Бэйлом. Вероятно, он вернется в «Реал»

бэйлу пора менять род деятельности на гольф, ну не хочет чел в футбол играть, наскучило ему, а вы пристали, то Зидан, теперь вот Жозе)) оставьте бэйла, он в печали
Главный тренер «Тоттенхэма» Жозе Моуринью недоволен игрой полузащитника Гарета Бэйла.
Как пишет AS, португалец устал от футболиста. В последних двух матчах лондонцев Бэйл остался на скамейке запасных.
Скорее всего, «Тоттенхэм» не будет выкупать валлийца у «Реала» или продлевать его аренду.
- «Тоттенхэм» арендовал Бэйла до конца сезона.
- В шести матчах АПЛ он забил один гол.
Моуринью – Бэйлу: «Ты хочешь остаться тут или вернуться в «Реал» и не играть?»