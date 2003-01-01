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    АПЛ. «Вулверхэмптон» и «Лестер» сыграли вничью

    Закончился матч 23-го тура чемпионата Англии между «Вулверхэмптоном» и «Лестером». Команды сыграли вничью – 0:0.

    «Лестер» занимает третье место в АПЛ (43 очка), «Вулверхэмптон» – 14-е (27 очков).

    Чемпионат Англии. АПЛ. 23-й тур

    Вулверхэмптон – Лестер – 0:0

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    Новый проект о спорте от команды «Бомбардира»: главные темы, лучшие сюжеты – и ничего лишнего

    Источник: «Бомбардир»

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