АПЛ. «Вулверхэмптон» и «Лестер» сыграли вничью

Закончился матч 23-го тура чемпионата Англии между «Вулверхэмптоном» и «Лестером». Команды сыграли вничью – 0:0.
«Лестер» занимает третье место в АПЛ (43 очка), «Вулверхэмптон» – 14-е (27 очков).
Чемпионат Англии. АПЛ. 23-й тур
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Закончился матч 23-го тура чемпионата Англии между «Вулверхэмптоном» и «Лестером». Команды сыграли вничью – 0:0.
«Лестер» занимает третье место в АПЛ (43 очка), «Вулверхэмптон» – 14-е (27 очков).
Чемпионат Англии. АПЛ. 23-й тур