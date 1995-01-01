...Миранчук второй раз за неделю не попал в стартовый состав «Аталанты»...
Давайте уже прекратим писать об обыденном и будем отмечать События! Например, когда Миранчук... ПОПАДЁТ в основной состав...)
Стартовал матч 21-го тура Серии А между «Аталантой» и «Торино». Второй раз за неделю в запасе остался российский полузащитник хозяев Алексей Миранчук.
«Аталанта»: Голлини, Толой, Ромеро, Паломино, Руджери, де Рун, Пессина, Госенс, Малиновский, Иличич, Муриэль.
«Торино»: Сиригу, Иццо, Н'Кулу, Бремер, Синго, Лукич, Мандрагора, Ринкон, Мурру, Дзадза, Белотти.
Встреча проходит на стадионе «Атлети Адзурри», что в Бергамо.