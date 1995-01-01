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    Миранчук второй раз за неделю не попал в стартовый состав «Аталанты»

    Стартовал матч 21-го тура Серии А между «Аталантой» и «Торино». Второй раз за неделю в запасе остался российский полузащитник хозяев Алексей Миранчук.

    «Аталанта»: Голлини, Толой, Ромеро, Паломино, Руджери, де Рун, Пессина, Госенс, Малиновский, Иличич, Муриэль.

    «Торино»: Сиригу, Иццо, Н'Кулу, Бремер, Синго, Лукич, Мандрагора, Ринкон, Мурру, Дзадза, Белотти.

    Встреча проходит на стадионе «Атлети Адзурри», что в Бергамо.

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    Источник: Бомбардир.ру

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    Сегодня, 17:09
    Комментарии1
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      Рейтинг: +3595

      solodealer 1 час назад

      ...Миранчук второй раз за неделю не попал в стартовый состав «Аталанты»...
      Давайте уже прекратим писать об обыденном и будем отмечать События! Например, когда Миранчук... ПОПАДЁТ в основной состав...)

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