...Миранчук второй раз за неделю не попал в стартовый состав «Аталанты»...

Стартовал матч 21-го тура Серии А между «Аталантой» и «Торино». Второй раз за неделю в запасе остался российский полузащитник хозяев Алексей Миранчук.

«Аталанта»: Голлини, Толой, Ромеро, Паломино, Руджери, де Рун, Пессина, Госенс, Малиновский, Иличич, Муриэль.

«Торино»: Сиригу, Иццо, Н'Кулу, Бремер, Синго, Лукич, Мандрагора, Ринкон, Мурру, Дзадза, Белотти.

Встреча проходит на стадионе «Атлети Адзурри», что в Бергамо.