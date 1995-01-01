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    «Сочи» интересуется форвардом «Зенита» Крапухиным

    Нападающий «Зенита» Станислав Крапухин может сменить команду, сообщает «Матч ТВ».

    По информации источника, на 22-летнего футболиста претендует «Сочи».

    Ранее стало известно об интересе к форварду со стороны «Уфы».

    • Крапухин – воспитанник «Зенита».
    • За основную команду петербуржцев он провел два матча.
    • Рыночная стоимость игрока – 300 тысяч евро.

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    Источник: «Матч ТВ»

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    Сегодня, 14:41
    Комментарии1
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      Рейтинг: +1568

      Nevsky_RU 1 час назад

      Отличный вариант для всех. Сочи даже без форвардов смотрится отлично, с нормальным напом будет еще мощнее. Тем более есть удачный пример аренды Мостового

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