«Сочи» интересуется форвардом «Зенита» Крапухиным

Отличный вариант для всех. Сочи даже без форвардов смотрится отлично, с нормальным напом будет еще мощнее. Тем более есть удачный пример аренды Мостового
Нападающий «Зенита» Станислав Крапухин может сменить команду, сообщает «Матч ТВ».
По информации источника, на 22-летнего футболиста претендует «Сочи».
Ранее стало известно об интересе к форварду со стороны «Уфы».
- Крапухин – воспитанник «Зенита».
- За основную команду петербуржцев он провел два матча.
- Рыночная стоимость игрока – 300 тысяч евро.