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    Слуцкий: «Придя в «Рубин», сказал себе: «Может, вылетим, но я точно здесь не зря, потому что есть Хвича»

    Главный тренер «Рубина» Леонид Слуцкий охарактеризовал своего полузащитника Хвичу Кварацхелию. Грузин – один из поводов, почему тренер работает в Казани.

    – После первой тренировки в «Рубине» я сказал сам себе: «Не знаю, вылетим мы или нет, но я точно здесь не зря, потому что есть Хвича Кварацхелия. Дальше эта мысль только крепла в моей голове. В чем разница между ним и остальными? Для меня важно встретить футболиста без потолка. 95% футболистов, с которыми ты работаешь, имеют какое-либо ограничение – менталитет, скорость, техническая составляющая, антропометрические данные, физические. У Хвичи такого потолка нет.

    – На кого Хвича похож из тех футболистов, которых вы тренировали или видели?

    – На Эдена Азара. Я его не тренировал, но помню, как мы с ЦСКА играли против «Лилля» и молодой Азар меня тогда безумно поразил.

    • Прошлым летом «Рубин» не продал Хвичу в европейский клуб.
    • В текущем сезоне грузин провел 16 матчей, забил 2 гола, сделал 5 результативных пасов.
    • «Рубин» идет в РПЛ 9-м.

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    Источник: «БИЗНЕС Online»

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    Комментарии1
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      isakkobelini 2 часа назад

      Семин ЮП снова слезу пустил

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