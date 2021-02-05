Слуцкий: «Придя в «Рубин», сказал себе: «Может, вылетим, но я точно здесь не зря, потому что есть Хвича»

Главный тренер «Рубина» Леонид Слуцкий охарактеризовал своего полузащитника Хвичу Кварацхелию. Грузин – один из поводов, почему тренер работает в Казани.

– После первой тренировки в «Рубине» я сказал сам себе: «Не знаю, вылетим мы или нет, но я точно здесь не зря, потому что есть Хвича Кварацхелия. Дальше эта мысль только крепла в моей голове. В чем разница между ним и остальными? Для меня важно встретить футболиста без потолка. 95% футболистов, с которыми ты работаешь, имеют какое-либо ограничение – менталитет, скорость, техническая составляющая, антропометрические данные, физические. У Хвичи такого потолка нет.

– На кого Хвича похож из тех футболистов, которых вы тренировали или видели?

– На Эдена Азара. Я его не тренировал, но помню, как мы с ЦСКА играли против «Лилля» и молодой Азар меня тогда безумно поразил.