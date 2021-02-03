Йовичич: «Автобус «Црвены Звезды» горел. Было страшно. Кто-то кричал: «Спасайте молодых, их нужно продать»

Полузащитник «Урала» Бранко Йовичич рассказал, как однажды оказался в горящем автобусе «Црвены Звезды». Причиной был брошенный файер.

– Прочитал сумасшедшую историю, что однажды у «Црвены» сгорел автобус во время празднования чемпионства.

– Да, я там был. Мы сыграли последний матч, нам вручили Кубок, медали и мы поехали в центр праздновать, был чемпионский парад. Пришло около 30-40 тысяч болельщиков. Проехали метров 500 от стадиона, радуемся, поем, вдруг оборачиваюсь: «***, что это?» Горит автобус. Все начали выпрыгивать из автобуса, со второго этажа. Внизу нас ловили фанаты.

Когда все выбрались, то заметили, что водитель остался на месте. Замер за рулем, как будто не понимает, что произошло. Болельщики принялись выбивать двери, чтобы его достать. В итоге вытащили. Приехали пожарные, заливают автобус пеной, а вокруг идет вечеринка. Все поют, радуются на фоне горящего автобуса.

– Страшно было?

– Конечно, но потом смешно. Кто-то кричал: «Спасайте молодых в первую очередь, их нужно еще продать». Или еще: «Вот этому помогайте, давайте скорее, по нему есть предложение».