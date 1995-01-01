Товарищеские матчи. ЦСКА разгромил «Ла Унион», «Арсенал» – «Монтану» и другие результаты

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ЦСКА провел второй за день товарищеский матч и разгромил соперника. Дубль оформил нападающий Федор Чалов.
«Арсенал» разгромил болгарскую «Монтану». «Ахмат» оказался сильнее «Лиепаи».
Товарищеские матчи
ЦСКА (Россия) – Ла Унион (Испания) – 6:2 (2:1)
Голы: 1:0 – Тикнизян, 4; 2:0 – Яковлев, 36; 2:1 – Санчес, 39 (с пенальти); 2:2 – Эрнандес, 46; 3:2 – Шкурин, 56; 4:2 – Чалов, 65; 5:2 – Чалов, 85; 6:2 – Ахметов, 90.
Уфа (Россия) – Шкупи (Северная Македония) – 0:0
Ахмат (Россия) – Лиепая (Латвия) – 1:0 (1:0)
Гол: 1:0 – Семенов, 33.
Арсенал (Россия) – Монтана (Болгария) – 4:0 (4:0)
Голы: 1:0 – Ткачев, 7; 2:0 – Ткачев, 23; 3:0 – Панченко, 27; 4:0 – Григалава, 37.