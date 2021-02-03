Товарищеские матчи. ЦСКА разгромил «Ла Унион», «Арсенал» – «Монтану» и другие результаты

ЦСКА провел второй за день товарищеский матч и разгромил соперника. Дубль оформил нападающий Федор Чалов.

«Арсенал» разгромил болгарскую «Монтану». «Ахмат» оказался сильнее «Лиепаи».

Товарищеские матчи

ЦСКА (Россия) – Ла Унион (Испания) – 6:2 (2:1)

Голы: 1:0 – Тикнизян, 4; 2:0 – Яковлев, 36; 2:1 – Санчес, 39 (с пенальти); 2:2 – Эрнандес, 46; 3:2 – Шкурин, 56; 4:2 – Чалов, 65; 5:2 – Чалов, 85; 6:2 – Ахметов, 90.

Уфа (Россия) – Шкупи (Северная Македония) – 0:0

Ахмат (Россия) – Лиепая (Латвия) – 1:0 (1:0)

Гол: 1:0 – Семенов, 33.

Арсенал (Россия) – Монтана (Болгария) – 4:0 (4:0)

Голы: 1:0 – Ткачев, 7; 2:0 – Ткачев, 23; 3:0 – Панченко, 27; 4:0 – Григалава, 37.