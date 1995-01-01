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    Товарищеские матчи. ЦСКА разгромил «Ла Унион», «Арсенал» – «Монтану» и другие результаты

    ЦСКА провел второй за день товарищеский матч и разгромил соперника. Дубль оформил нападающий Федор Чалов.

    «Арсенал» разгромил болгарскую «Монтану». «Ахмат» оказался сильнее «Лиепаи».

    Товарищеские матчи

    ЦСКА (Россия) – Ла Унион (Испания) – 6:2 (2:1)

    Голы: 1:0 – Тикнизян, 4; 2:0 – Яковлев, 36; 2:1 – Санчес, 39 (с пенальти); 2:2 – Эрнандес, 46; 3:2 – Шкурин, 56; 4:2 – Чалов, 65; 5:2 – Чалов, 85; 6:2 – Ахметов, 90.

    Уфа (Россия) – Шкупи (Северная Македония) – 0:0

    Ахмат (Россия) – Лиепая (Латвия) – 1:0 (1:0)

    Гол: 1:0 – Семенов, 33.

    Арсенал (Россия) – Монтана (Болгария) – 4:0 (4:0)

    Голы: 1:0 – Ткачев, 7; 2:0 – Ткачев, 23; 3:0 – Панченко, 27; 4:0 – Григалава, 37.

    Новый проект о спорте от команды «Бомбардира»: главные темы, лучшие сюжеты – и ничего лишнего

    Источник: Бомбардир.ру

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    Сегодня, 21:54
    Комментарии4
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      Рейтинг: +9

      d c 14 минут назад

      Eсли делаете ставки -> info-bet.ru

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      Рейтинг: +1413

      ySS 17 минут назад

      Я то думал, чего в феврале у нас +11, а это Федька дубль сделал)

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      Рейтинг: +8

      tairdyachkov 43 минуты назад

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      Рейтинг: +1248

      elessar arnor 45 минут назад

      разводит химию картофан: увижу вновь разваленную опорку да вини-пуха пуляющего мячи поперек поля..

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