Sport24: «Локомотив» интересуется защитником сборной Белоруссии Печениным

Ну Локо заплатит миллиона два, а через пол года расторгнет контракт, все по схеме!!!
Левый защитник сборной Белоруссии Кирилл Печенин попал в сферу интересов нескольких клубов РПЛ. «Локомотив» – один из претендентов на футболиста.
По информации Sport24, помимо российских команд на защитника также претендуют клубы из Польши и Бельгии. Футболист склоняется к продолжению карьеры в Европе.
- В январе у Печенина истек контракт брестским «Динамо». Сейчас игрок находится в статусе свободного агента.
- Рыночная стоимость футболиста – 450 тысяч евро.