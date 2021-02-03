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    Sport24: «Локомотив» интересуется защитником сборной Белоруссии Печениным

    Левый защитник сборной Белоруссии Кирилл Печенин попал в сферу интересов нескольких клубов РПЛ. «Локомотив» – один из претендентов на футболиста.

    По информации Sport24, помимо российских команд на защитника также претендуют клубы из Польши и Бельгии. Футболист склоняется к продолжению карьеры в Европе.

    • В январе у Печенина истек контракт брестским «Динамо». Сейчас игрок находится в статусе свободного агента.
    • Рыночная стоимость футболиста – 450 тысяч евро.

    Источник: Sport24

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    03.02.2021 13:59
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    Комментарии3
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      Рейтинг: +7382

      Сильвербой 3 февраля 2021, 16:47

      Ну Локо заплатит миллиона два, а через пол года расторгнет контракт, все по схеме!!!

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      Рейтинг: +2888

      absent32 3 февраля 2021, 14:37

      врет википедия. на трансфермаркт он свободен)))

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      Рейтинг: +2888

      absent32 3 февраля 2021, 14:34

      не знаю на сколько википедия правду пишет, но контракт заключен с Динамо в январе 2020 на два года!

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