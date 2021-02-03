Sport24: «Локомотив» интересуется защитником сборной Белоруссии Печениным

Левый защитник сборной Белоруссии Кирилл Печенин попал в сферу интересов нескольких клубов РПЛ. «Локомотив» – один из претендентов на футболиста.

По информации Sport24, помимо российских команд на защитника также претендуют клубы из Польши и Бельгии. Футболист склоняется к продолжению карьеры в Европе.