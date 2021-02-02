Солтмурад Бакаев: «Ромбик после гола ЦСКА показал на эмоциях. Передал привет болельщикам «Спартака»

Полузащитник «Рубина» Солтмурад Бакаев объяснил, почему показал ромбик после гола в ворота ЦСКА в матче 4-го тура РПЛ (2:1).

«Прошлое не изменить в любом случае. Ромбик после гола ЦСКА на эмоциях показал, передал привет болельщикам «Спартака», – цитирует Бакаева «Чемпионат».

Бакаев – воспитанник «Спартака». Он перешел в «Рубин» в феврале прошлого года.

Сумма сделки составила 300 тысяч евро.

Бакаев заключил с «Рубином» пятилетний контракт.

Солтмурад Бакаев: «Ставлю перед собой цель уехать в Европу. Вдохновляют примеры Головина и Миранчука»