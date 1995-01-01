Авторизация

Войдите на сайт, чтобы оценить посты и коментарии

Забыли пароль?
Зарегистрироваться

Войти как пользоавтель:

Регистрация
Регистрируясь на сайте, вы принимаете
условия Пользовательского соглашения.
Сброс пароля

Введите ваш ник на сайте
Главное за неделю
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    3
    теста для вас
    1 Тест: выбери работу Курбану Бердыеву
    Тест: выбери работу Курбану Бердыеву
    2 Тест: как хорошо вы понимаете Александра Бубнова
    Тест: как хорошо вы понимаете Александра Бубнова
    3 Тест: с какой командой не работал тренер?
    Тест: с какой командой не работал тренер?

    Солтмурад Бакаев: «Ромбик после гола ЦСКА показал на эмоциях. Передал привет болельщикам «Спартака»

    Полузащитник «Рубина» Солтмурад Бакаев объяснил, почему показал ромбик после гола в ворота ЦСКА в матче 4-го тура РПЛ (2:1).

    «Прошлое не изменить в любом случае. Ромбик после гола ЦСКА на эмоциях показал, передал привет болельщикам «Спартака», – цитирует Бакаева «Чемпионат».

    • Бакаев – воспитанник «Спартака». Он перешел в «Рубин» в феврале прошлого года.
    • Сумма сделки составила 300 тысяч евро.
    • Бакаев заключил с «Рубином» пятилетний контракт.

    Солтмурад Бакаев: «Ставлю перед собой цель уехать в Европу. Вдохновляют примеры Головина и Миранчука»

    Новый проект о спорте от команды «Бомбардира»: главные темы, лучшие сюжеты – и ничего лишнего

    Источник: «Чемпионат»

    Нашли опечатку?
    Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

    Сегодня, 08:56
    Комментарии0
    ...
    Партнеры
    Рейтинг пользователей
    #1
    sv1969
    98853
    #2
    zigbert
    82338
    #3
    Рубик Докоян
    77180
    #4
    Zenit-84
    76976
    #5
    insider_retro
    66038
    Все
    • Читайте нас: 
    • Рейтинг@Mail.ru