Солтмурад Бакаев: «Ромбик после гола ЦСКА показал на эмоциях. Передал привет болельщикам «Спартака»

Полузащитник «Рубина» Солтмурад Бакаев объяснил, почему показал ромбик после гола в ворота ЦСКА в матче 4-го тура РПЛ (2:1).
«Прошлое не изменить в любом случае. Ромбик после гола ЦСКА на эмоциях показал, передал привет болельщикам «Спартака», – цитирует Бакаева «Чемпионат».
- Бакаев – воспитанник «Спартака». Он перешел в «Рубин» в феврале прошлого года.
- Сумма сделки составила 300 тысяч евро.
- Бакаев заключил с «Рубином» пятилетний контракт.
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Источник: «Чемпионат»