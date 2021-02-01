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    Почеттино: «Я никогда не возглавлю «Барселону» и «Марсель»

    Главный тренер «ПСЖ» Маурисио Почеттино исключил возможность трудоустройства в двух клубах.

    «Я никогда не возглавлю «Барселону». Это просто невозможно. У меня есть принципы, есть связь с частью этого города, поэтому вариант с «Барсой» нереален для меня. То же самое касается «Марселя», – сказал аргентинский специалист.

    • Почеттино, будучи футболистом, играл за «Эспаньол».
    • В каталонском клубе он также начинал тренерскую карьеру.
    • «Марсель» – принципиальный соперник «ПСЖ».

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    Источник: Get French Football News

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    01.02.2021 22:58
    Комментарии2
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      Рейтинг: +11153

      Cules2013 26 минут назад

      сдался ты в Барсе. особенно после того, как в каждом вью переобуваешься. молчал бы и не позорился.

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      Рейтинг: +11140

      Skull_Boy 2 часа назад

      Родной ты там и нахрен не упал, если Бенфика прямым текстом шлет на 3 буквы, да и в Париже максимум на 2 сезона

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