Почеттино: «Я никогда не возглавлю «Барселону» и «Марсель»

Главный тренер «ПСЖ» Маурисио Почеттино исключил возможность трудоустройства в двух клубах.

«Я никогда не возглавлю «Барселону». Это просто невозможно. У меня есть принципы, есть связь с частью этого города, поэтому вариант с «Барсой» нереален для меня. То же самое касается «Марселя», – сказал аргентинский специалист.