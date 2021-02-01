Почеттино: «Я никогда не возглавлю «Барселону» и «Марсель»

Главный тренер «ПСЖ» Маурисио Почеттино исключил возможность трудоустройства в двух клубах.
«Я никогда не возглавлю «Барселону». Это просто невозможно. У меня есть принципы, есть связь с частью этого города, поэтому вариант с «Барсой» нереален для меня. То же самое касается «Марселя», – сказал аргентинский специалист.
- Почеттино, будучи футболистом, играл за «Эспаньол».
- В каталонском клубе он также начинал тренерскую карьеру.
- «Марсель» – принципиальный соперник «ПСЖ».
Источник: Get French Football News