Вендел: «Увез бы в Бразилию болельщиков «Зенита», снег и наш стадион»

Полузащитник «Зенита» Вендел назвал три вещи, которые увез бы в Бразилии из Россию.

— Как прошло знакомство со снегом?

— Я, конечно, видел снег и раньше. Но не в таких количествах и не в таких масштабах. А в Петербурге он просто идет с утра до вечера. Но могу сказать, что мне нравится. Довольно прикольно.

— Три вещи из России, которые бы вы забрали с собой в Бразилию?

— В первую очередь, я бы увез болельщиков «Зенита». Я бы увез снег. И я бы увез наш стадион, закрыл бы на нем крышу и прятался бы там от снега.