Вендел: «Увез бы в Бразилию болельщиков «Зенита», снег и наш стадион»

Но в первую очередь ЗП.
Полузащитник «Зенита» Вендел назвал три вещи, которые увез бы в Бразилии из Россию.
— Как прошло знакомство со снегом?
— Я, конечно, видел снег и раньше. Но не в таких количествах и не в таких масштабах. А в Петербурге он просто идет с утра до вечера. Но могу сказать, что мне нравится. Довольно прикольно.
— Три вещи из России, которые бы вы забрали с собой в Бразилию?
— В первую очередь, я бы увез болельщиков «Зенита». Я бы увез снег. И я бы увез наш стадион, закрыл бы на нем крышу и прятался бы там от снега.
- «Зенит» купил Вендела в октябре за 20,3 миллиона евро.
- Бразилец провел шесть матчей в текущем сезоне РПЛ.
- «Зенит» лидирует в РПЛ.