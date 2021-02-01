Авторизация

Войдите на сайт, чтобы оценить посты и коментарии

Забыли пароль?
Зарегистрироваться

Войти как пользоавтель:

Регистрация
Регистрируясь на сайте, вы принимаете
условия Пользовательского соглашения.
Сброс пароля

Введите ваш ник на сайте
Моя команда
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    3
    теста для вас
    1 Тест: угадай российского футболиста по его родному городу
    Тест: угадай российского футболиста по его родному городу
    2 Тест: как хорошо вы знаете легендарного Льва Яшина?
    Тест: как хорошо вы знаете легендарного Льва Яшина?
    3 Тест на знание истории: угадай клуб по его старому названию
    Тест на знание истории: угадай клуб по его старому названию

    Вендел: «Увез бы в Бразилию болельщиков «Зенита», снег и наш стадион»

    Полузащитник «Зенита» Вендел назвал три вещи, которые увез бы в Бразилии из Россию.

    — Как прошло знакомство со снегом?

    — Я, конечно, видел снег и раньше. Но не в таких количествах и не в таких масштабах. А в Петербурге он просто идет с утра до вечера. Но могу сказать, что мне нравится. Довольно прикольно.

    — Три вещи из России, которые бы вы забрали с собой в Бразилию?

    — В первую очередь, я бы увез болельщиков «Зенита». Я бы увез снег. И я бы увез наш стадион, закрыл бы на нем крышу и прятался бы там от снега.

    • «Зенит» купил Вендела в октябре за 20,3 миллиона евро.
    • Бразилец провел шесть матчей в текущем сезоне РПЛ.
    • «Зенит» лидирует в РПЛ.

    Новый проект о спорте от команды «Бомбардира»: главные темы, лучшие сюжеты – и ничего лишнего

    Источник: Sport24

    Нашли опечатку?
    Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

    Сегодня, 13:47
    Комментарии2
    ...
    • ...
      Рейтинг: +19900

      DOCTOR PENALTY 1 час назад

      Но в первую очередь ЗП.

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: -1016

      alarm_иг 1 час назад

      Забирай этих голубоочковых из Питера, их там в Бразилии очень полюбят. Гыгы

      0
      Ответить
    Партнеры
    Рейтинг пользователей
    #1
    sv1969
    98853
    #2
    zigbert
    82317
    #3
    Рубик Докоян
    77180
    #4
    Zenit-84
    76976
    #5
    insider_retro
    66038
    Все
    • Читайте нас: 
    • Рейтинг@Mail.ru