Уилл Смит побывал на тренировке «Зенита» в Дубае

Когда же еще Уилу Смиту посчастливится сфоткаться с НАСТОЯЩИМИ, -не киношными , вонючими, заразными, бомжемутантами
Актер Уилл Смит посетил тренировку «Зенита» на втором зимнем сборе в Дубае.
«Специальный гость сегодняшней тренировки — Уилл Смит», – написала пресс-служба «Зенита» в твиттере.
- «Зенит» проведет пять матчей на втором сборе.
- Петербуржцы сыграют с «Араратом», «Ноа», «Пюником», а также сборными Иордании и Узбекистана.
- Команда будет готовиться в Дубае ко второй части сезона до 12 февраля.
Специальный гость сегодняшней тренировки — Уилл Смит #ГазпромТренировочныеСборы pic.twitter.com/GUbzIX59Dx— ФК «Зенит» (@zenit_spb) February 1, 2021