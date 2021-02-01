Авторизация

Войдите на сайт, чтобы оценить посты и коментарии

Забыли пароль?
Зарегистрироваться

Войти как пользоавтель:

Регистрация
Регистрируясь на сайте, вы принимаете
условия Пользовательского соглашения.
Сброс пароля

Введите ваш ник на сайте
Наши соцсети
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    3
    теста для вас
    1 Тест: угадай внезапного чемпиона
    Тест: угадай внезапного чемпиона
    2 Тест, который не пройти с первого раза: знаете ли вы игроков РФПЛ?
    Тест, который не пройти с первого раза: знаете ли вы игроков РФПЛ?
    3 Тест «Бомбардира» и Monster про Криштиану Роналду
    Тест «Бомбардира» и Monster про Криштиану Роналду

    Уилл Смит побывал на тренировке «Зенита» в Дубае

    Актер Уилл Смит посетил тренировку «Зенита» на втором зимнем сборе в Дубае.

    «Специальный гость сегодняшней тренировки — Уилл Смит», – написала пресс-служба «Зенита» в твиттере.

    Новый проект о спорте от команды «Бомбардира»: главные темы, лучшие сюжеты – и ничего лишнего

    Источник: твиттер «Зенита»

    Нашли опечатку?
    Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

    Сегодня, 13:37
    Комментарии8
    ...
    • ...
      Рейтинг: +1406

      spam2009 19 минут назад

      Когда же еще Уилу Смиту посчастливится сфоткаться с НАСТОЯЩИМИ, -не киношными , вонючими, заразными, бомжемутантами

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +2214

      FENIX-SL 25 минут назад

      ПРОСТО ЗАЧЕМ ЕМУ ЭТО?!!!!!!

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +3234

      mdu86 1 час назад

      Не плохо так себя армянские команды чувствуют, что сборы аж в Дубае проводят

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: -1016

      alarm_иг 1 час назад

      Ахах. В голубом клубе уже полкоманды шоколадных зулусов. Зулус на зулусе и шлюба всех погоняет. Гыгы

      1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: -1016

      alarm_иг 1 час назад

      Сколько ему гаСпром заплатил за фото? Гыгы

      1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +1957

      Fusballer 1 час назад

      Чёт старый для Уилла Смита

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +5206

      Lester84 1 час назад

      Я думаю Уилл Смит просто оказался в одном тренировочном комплексе с Зенитом, и до до этого знать не знал, что это за команда)))

      6
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: -199

      Закат ЕдРа 1 час назад

      Ну приехал поддержать сборную *****))))

      0
      Ответить
    Партнеры
    Рейтинг пользователей
    #1
    sv1969
    98853
    #2
    zigbert
    82317
    #3
    Рубик Докоян
    77180
    #4
    Zenit-84
    76976
    #5
    insider_retro
    66038
    Все
    • Читайте нас: 
    • Рейтинг@Mail.ru