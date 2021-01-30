«Интер» намерен убрать из контракта Лаутаро опцию выкупа за 111 миллионов

«Интер» хочет, чтобы в новом соглашении нападающего Лаутаро Мартинеса не было фиксированной суммы отступных.

По информации Football Italia, клуб собирается убрать из контракта 23-летнего футболиста опцию выкупа за 111 миллионов евро.

Зарплата аргентинца после продления договора увеличится с 2,5 до 4,5 миллиона евро. Срок будет продлен на один год – до лета 2024-го.