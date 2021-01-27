«Тоттенхэм» связался с Ди Марией с целью подписать его летом

Между «Тоттенхэмом» и атакующим игроком «ПСЖ» Анхелем Ди Марией пошел диалог. Об этом пишет Transfer News Central со ссылкой на французскую газету L’Equipe.

Летом Ди Мария станет свободным агентом и его можно будет подписать бесплатно.