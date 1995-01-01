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    «Тоттенхэм» связался с Ди Марией с целью подписать его летом

    Между «Тоттенхэмом» и атакующим игроком «ПСЖ» Анхелем Ди Марией пошел диалог. Об этом пишет Transfer News Central со ссылкой на французскую газету L’Equipe.

    Летом Ди Мария станет свободным агентом и его можно будет подписать бесплатно.

    Новый проект о спорте от команды «Бомбардира»: главные темы, лучшие сюжеты – и ничего лишнего

    Источник: твиттер Transfer News Central

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    Комментарии1
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      Рейтинг: +991

      кто там 1 час назад

      Лол?)
      Если я не ошибаюсь и это правда, то помнятся слова машки когда был еще игроком Бенфики: пахал весь год, был одним из лучших игроков мира, а мной заинтересовался Тоттенхэм.

      Эх куры куры

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