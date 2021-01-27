«Тоттенхэм» связался с Ди Марией с целью подписать его летом

Между «Тоттенхэмом» и атакующим игроком «ПСЖ» Анхелем Ди Марией пошел диалог. Об этом пишет Transfer News Central со ссылкой на французскую газету L’Equipe.
Летом Ди Мария станет свободным агентом и его можно будет подписать бесплатно.
- Видеть Ди Марию хочет главный тренер британцев Жозе Моуринью. Они вместе работали в «Реале».
- В АПЛ Ди Мария играл за «Манчестер Юнайтед».
- Помимо «Тоттенхэма» на Ди Марию, чья рыночная стоимость оценивается в 28 миллионов евро, претендует «Ювентус».
Источник: твиттер Transfer News Central